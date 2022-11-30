À¤³¦74 ¥«¹ñNo.1¡ª¡È¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡É¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡É¤ÎDC ¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ëÄ¶Âçºî¡ª¡¡¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¡Ù¤òIMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡ÖIMAX¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡ÖIMAX¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¡ÈÉáÄÌ¤Ë´Ñ¤ë¡É¤Î¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡Ä¡£¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±Ç²è¤òIMAX¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦ÍýÍ³¤ò3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
︎¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬IMAX¡ª
¿·¤·¤¤¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢±Ç²è¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¤Î±Ç²è¶È³¦¡£IMAX¤È¤Ï¡¢±ÇÁü¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÒÀÊ¤Î³ÑÅÙ¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ê¤É¥·¥¢¥¿¡¼¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ËËá¤¾å¤²¤¿¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£IMAX¤Î±ÇÁü¤Ï½¾Íè¤Î¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÈÌÀ¤ë¤µ¡É¤¬1.6ÇÜ¡£¹âÀÇ½¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢±ÇÁü¤¬°µÅÝÅª¤ËÁ¯¤ä¤«¡£¤½¤·¤Æ¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËIMAX¤Î¾ÝÄ§¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¤¬Íî¤Á¤ë²»¤«¤é²Ð»³¤ÎÇúÈ¯²»¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤²»¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËºÆ¸½¤·¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IMAX¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÎ×¾ì´¶¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤Î¾å±Ç¤è¤ê¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¤¡ª¡×¡Ö±ÇÁü¤¬¥¥ì¥¤¡ª¡×¡Ö²»¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¤Î¤¬ÆÃÄ§¡ªIMAX¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡©
¡ »ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª
IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏIMAX¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ç±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢É½ÌÌ¤â¼ã´³ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò±ÇÁü¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª
¢ °µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡ª
ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊDMR¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î´ã¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÇÂç¸Â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡ª¾å±Ç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¡ª¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤Ï¤º¡ª
£ ¥«¥é¥À¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡ª
¤ªÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Âç²»¶Á¤«¤é¸ª¤´¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Î¼ª¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²»°è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ä°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¤ÊÇÛÃÖ¤È´°àú¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¤Î¡È¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡ª
︎ DC»Ë¾åºÇ¶²¤ÎÇË²õ¿ÀVSºÇ¶¯¥Ò¡¼¥í¡¼·³ÃÄ¤Î°ìÂç¥Ð¥È¥ë¤ò°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¡Ù¤òIMAX¤Ç¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¡Ù2022Ç¯12·î2Æü(¶â) ¸ø³«
¡ØTHE BATMAN¡Ý¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ý¡Ù¡Ê22¡Ë¡¢¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¡Ê19¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿DC¤È¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡È¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¡É¤³¤È¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¹½ÁÛ¤Ë10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ºÇ¿·±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤³¤³ÆüËÜ¤Ç¤â12·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó±é¤¸¤ë¡¢ºÇ¶²¤Î¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤ËÀè¶î¤±10·î21Æü¤ËÁ´ÊÆ¤ò»Ï¤áÀ¤³¦77¥ö¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä74¥õ¹ñ¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°No. 1¥Ò¥Ã¥È¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë60¥ö¹ñ¤Ç2½µÏ¢Â³No.1µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥àÀûÉ÷¤Ï»ß¤à¤³¤È¤Ê¤¯Á´ÊÆ¤Ç¶Ã°Û¤Î3 ½µÏ¢Â³No.1 ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤â3 ²¯1900 Ëü¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¤Ç470 ²¯¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼ç±éºî»Ë¾åNo.1 ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¿ô»ú¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²èÈãÉ¾¥µ¥¤¥ÈRotten Tomatoes ¤Ç¤â90¡ó¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡×¥È¥ê¥í¥¸¡¼°ÊÍèDCºîÉÊºÇ¹â¿ôÃÍ¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¸ø³«Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ë²ñ¼Ò¤òµÙ¤à¡ª¡×¡¢¡Ö12 ·î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¾å¤Ë°î¤ì¡¢´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢5000Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆËâË¡¤ÎÎÏ¤ÇÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢DC»Ë¾åºÇ¶²¤ÎÇË²õ¿À¢ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¢ä¡£ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÎÂ®¤µ¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÈô¤Ó²ó¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ÅÅ·â¹¶·â¤ÇË½¤ì¤ëÉÔ»à¿È¤Î¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Éõ°õ¤ò²ò¤¸½Âå¤Ëá´¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼·³ÃÄ¡ÈJSA¡É¤³¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥½¥µ¥¤¥¨¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¶Ë°ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥ó¥°¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¹ñ¡¦¥«¡¼¥ó¥À¥Ã¥¯¤Ë½¸·ë¡£Ä¶¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°ìÂç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ª
ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä°¦ÕÈ¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¡Ê21¡Ë¤Ç¤â¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²è¤Çµ¤¤òÅÇ¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÇÉ¤Îµ´ºÍ¡¦¥¸¥ã¥¦¥Þ¡¦¥³¥ì¥Ã¥È¡á¥»¥é´ÆÆÄ¤Î¡ÔºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡Õ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢ºÇ¶²¤ÎÇË²õ¿ÀVSºÇ¶¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬¡¢IMAX¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ìÌÜÎÆÁ³¡£
Å¨¤ÎÀïÆ®µ¡¤ÎÍã¤òÊÒ¼ê¤Ç¤Ø¤·ÀÞ¤ê¡¢Éð´ï¤Ç¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤âÉ½¾ð°ì¤ÄÊÑ¤¨¤º¡¢°ì½Ö¤ÇÅ¨¤ò¶õÃæ¤Ë½³»¶¤é¤·¤Æ¤ÏÀÄ¤¤ÅÅ·â¤ò¤Ö¤ÃÊü¤¹¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê°µÅÝÅª¶¯ÅÙ¤È¥±¥¿°ã¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÊÒÎÚ¤ò¤ß¤»¤ëÇË²õ¿À¢ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¢ä¤Ë¡¢¢ãÂë¤òÌÏ¤·¤¿µðÂç¤ÊÍã¤Ç¶õ¤òÈô¤ÖÄ¶¿Í¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Û¡¼¥¯¥Þ¥ó¡Ê¥ª¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Û¥Ã¥¸¡Ë¢ä¡¢¢ã¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ëËâ½Ñ»Õ¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥È¡Ê¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥Ê¥ó¡Ë¢ä¡¢¢ãÊ¬»Ò¹½Â¤¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ÆµðÂç²½¤¹¤ë¡¢¿·¿Í¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥¢¥È¥à¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ê¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¡Ë¢ä¡¢¢ãÍò¤òÁà¤Ã¤ÆÅ¨¤ÎÆ°¤¤òÉõ¤¸¤ëÅ·ºÍ¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡Ê¥¯¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥µ¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥Ç¥ë¡Ë¢ä¤«¤éÀ®¤ë4¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÈJSA¡É¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ½ÎÏ¶î»È¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬IMAX¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤¢¤Î¥É¥¥É¥¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ï¤ä°µ´¬¤Î°ì¸À¡ª
¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬·«¤ê½Ð¤¹¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢À½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¼«Ê¬¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¶õÃæ¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á¤ÈÇË²õ¿À¤ÎÄ¶¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÀï¤¤¤Î¾ìÌÌ¤â¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ÎÇ÷¿¿¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é¤â¡¢IMAX¤Î°ÒÎÏ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥³¥ß¥Ã¥¯ËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö»ä¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤È¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹½ÁÛ¤«¤é10Ç¯±Û¤·¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¢ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¢ä¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®¤¤»×¤¤¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëDC±Ç²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É¬¤º¤ä¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¡Ù¡£´Õ¾ÞÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢ÁÖ²÷´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤À¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Þ¤Ç£Ä£Ã¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¶Ã¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤ò¡¢IMAX¤Ç¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
IMAX¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
︎IMAX·à¾ì°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¡ÚÅìËÌÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÀçÂæ
¡Ú´ØÅìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ
109¥·¥Í¥Þ¥º¾Ô³÷
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í
US¥·¥Í¥Þ¤Á¤Ï¤éÂæ
À®ÅÄHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¿·½É
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì
T¡¦¥¸¥ç¥¤ PRINCEÉÊÀî
109¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î©ÀîÎ©Èô
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
109¥·¥Í¥Þ¥º¾ÅÆî
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º
¡ÚÃæÉôÃÏ¶è¡Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Æó¾ò
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤Ê¤ó¤Ð
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º À¾µÜOS
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ´ßÏÂÅÄ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ§ÌÌ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÍÛêÆí
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¡Û
Ê¡»³¥¨¡¼¥¬¥ë8¥·¥Í¥Þ¥º
¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°á»³
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
¼¯»ùÅç¥ß¥Ã¥Æ10
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É