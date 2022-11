『ニュー・アムステルダム』シーズン5、あの人が復帰？マックスに大きなプレッシャーが…

従来の医療ドラマとは一線を画し、人間味溢れるストーリーも話題となっている人気医療ドラマ『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』。そのファイナルとなるシーズン5第10話では、あのキャラクターのカムバックが示唆され、主人公の医師マックス・グッドウィンにプレッシャーがのし掛かる展開となるようだ。



『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』は、ニューヨークに実在する病院で改革を行なった、エリック・マンハイマーの回顧録をドラマ化したシリーズ。『ブラックリスト』のライアン・エッゴールドが主演している。

(※これ以降は、シーズン5第10話の内容に関する情報が含まれます)

同じ街にいることを知るだけで…

米NBCにて9月に放送スタートしたシーズン5で、婚約者だったヘレン・シャープ(フリーマ・アジェマン)との別れを乗り越え始めたマックスは、エリザベス・ワイルダー(サンドラ・メイ・フランク)との距離を縮め、少しずつ前進しているかのように見えた。しかし、11月22日(火)に放送された第10話「Don't Do This for Me(原題)」では、二人の関係に暗雲が立ち込める展開となり、エピソードのラストではエリザベスが、TVのニュースでヘレンがニューヨークに戻って来たことを知る…。

米TV Insiderのインタビューで、この展開について製作総指揮を務めるデヴィッド・シュルナーが見解を述べている。「ヘレン・シャープがニューヨークへ戻って来たことは、マックスに深く影響を与えるだろうね。彼女が同じ街にいることを知るだけで、ワイルダーに対して芽生えつつあった彼の感情に圧力がかかるからね。この展開は、どれぐらい彼が前へ進みたいと思っているかを試すことになり、今シーズンにおける彼の言動や感情に疑問を投げかけることにもなるんだ。だから彼女を呼び戻したんだよ!」どうやら製作チームは、少しばかりマックスを悩ませたかったようだ。

彼に大きな影響がある

ヘレン役を演じるフリーマ・アジェマンのカムバックは第10・11話のみとなるが、シュルナーは、「彼女の存在とニューヨークへの帰省は、マックスが自身に問いかける疑問を遥かに超える影響がある」とも意味深に付け加えていた。

果たして、マックスはヘレンとの再会に上手く対応し、エリザベスとの関係を進展させることができるのだろうか? 『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』シーズン5は第10話をもって年末年始の中休みに入り、NBCにて2023年1月3日(火)に第11話でカムバック。2時間にわたる2話構成のファイナルは、1月17日(火)に放送予定。日本ではシーズン1〜3がU-NEXTやAmazon Prime Videoなどにて配信中。(海外ドラマNAVI)