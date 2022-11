年間で最も輝いたアーティスト&俳優を選出する、アジア最大級の授賞式「2022 Asia Artist Awards」が、Huluで独占ライブ配信されることが決定した。同授賞式は、12月13日に名古屋・日本ガイシホールで日本初開催される。

2016年に韓国でスタートした「Asia Artist Awards」。3年ぶりの有観客で開催となる今回は、2022年に活躍したK-POPアーティスト、韓流スターに加え、日本やタイといったアジアのスターたちが名古屋・日本ガイシホールに集結する。そして昨年に引き続きイトゥク(SUPER JUNIOR)とチャン・ウォニョン(IVE)が2年連続でMCを務める。

Huluでは、当日14時30分からレッドカーペットの模様を完全独占配信し、16時から授賞式を配信する(※配信時間はいずれも予定)。さらに、ライブ配信終了後から見逃し配信もスタート。後日、日本語字幕付きの見逃し配信も予定されている。

ドラマ部門では、キム・ソンホ、ソ・イングク、ファン・ミニョン(ミンヒョン)、イ・ジェウク、カン・ダニエル、イ・ジュノ(2PM)や、ナ・イヌ、キム・セジョン、ボナ、キム・ヨンデ、パク・ミニョン、クォン・ユリ、ハン・ソヒ、イ・ジュニョン、リュ・ギョンス、イム・ジェヒョク、ソ・ボムジュンも出演する。

日本からは THE RAMPAGE from EXILE TRIBE とBE:FIRST、&TEAM、インドネシアからはポップアーティストのリオドラ、タイからはドラマ「I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜」などで知られるピーピー・クリットやビルキン、歌手ペック・パリットチョークも参加する。

なお、Huluでは、2016〜2021年の「Asia Artist Awards」をアーカイブ配信中だ。(編集部・梅山富美子)

「2022 Asia Artist Awards」出演者は以下の通り(※順不同)

【アーティスト】

SEVENTEEN、THE BOYZ、Stray Kids、ITZY、TREASURE、IVE、Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、PENTAGON、KARD、チェ・イェナ、NiziU、NMIXX、TEMPEST、宇宙少女、Chocome、VERIVERY、AleXa、CRAVITY、TFN、KINGDOM、LIGHTSUM、Billlie、TRENDZ、Lapillus、ATBO、イム・ヨンウン、&TEAM、SAGONG_EE_HO、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、BE:FIRST、リオドラ、ペック・パリットチョーク

【俳優】

キム・ソンホ、ソ・イングク、ファン・ミニョン(ミンヒョン)、イ・ジェウク、カン・ダニエル、イ・ジュノ、ナ・イヌ、キム・セジョン、ボナ、キム・ヨンデ、パク・ミニョン、クォン・ユリ、ハン・ソヒ、イ・ジュニョン、リュ・ギョンス、イム・ジェヒョク、ソ・ボムジュン、ピーピー・クリット、ビルキン

【MC】

イトゥク(SUPER JUNIOR)、チャン・ウォニョン(IVE)