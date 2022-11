舞台で活躍中の俳優陣が共演するオリジナルドラマ・シリーズ最終章『REAL⇔FAKE Final Stage』が、MBS・TBSドラマイズム枠にて2023年1月10日より放送されることが決定。併せてポスタービジュアル、ドラマOP・ED主題歌が一斉解禁された。

【写真】シリーズ最終章『REAL⇔FAKE Final Stage』ポスタービジュアル

ドラマ「REAL⇔FAKE」シリーズは、2019年9月から放送がスタート。天使の歌声をもつトップアーティスト・朱音が突然失踪するところから物語がスタートし、ミステリー要素とともに舞台俳優トップスターたちの共演と個性あふれるやり取りが楽しめる新感覚のドラマとして話題を集めた。昨年6月にはシリーズ2作目の『REAL⇔FAKE 2nd Stage』が放送され、今作『REAL⇔FAKE Final Stage』で、ついにシリーズの最終章を迎える。

今作では、ドラマ1期・2期に引き続き、荒牧慶彦、植田圭輔、佐藤流司、松村龍之介、和田雅成、猪野広樹、笹森裕貴、染谷俊之、蒼井翔太の9名が続投する。

舞台となるのは、山奥の洋館。クイーンレコード・朱音社長(蒼井翔太)のもとで活動する“Stellar CROWNS(ステラクラウンズ)”と、ディレクターの守屋(染谷俊之)が慰安旅行に訪れていた。夜になり、彼らはチームに分かれて肝試しをするが、そこで“とある事件”が起き…。

解禁されたポスタービジュアルには、イメージカラーのスモークに包まれたメンバーが勢揃い。1期は黒い衣裳、2期は白い衣裳だったが、今回は白と黒が入り混じった衣裳をまとったメンバーが白と黒のチェス盤に立つ。そして真っ白の衣裳に身を包み、そっと見守る朱音(蒼井翔太)。ファイナルステージで起こる不穏な出来事を示唆しているのか。

また、本作のオープニングテーマに、劇中ユニット “Stellar CROWNS(ステラクラウンズ)”に朱音が参加した “Stellar CROWNS with朱音”による新曲「MISLEAD」が決定。同楽曲は1月25日にCDシングルとしてリリースされる。カップリングは劇中ユニット”ASTRA RING(アストラリング)”が参加した新曲「WE ARE ONE」だ。エンディングテーマは、朱音役を演じる蒼井翔太による楽曲「Key to My Heart」となる。

ドラマ『REAL⇔FAKE Final Stage』は、MBSにて1月10日より毎週火曜24時59分、TBSにて同日毎週火曜25時28分放送。

※キャストのコメント全文は以下の通り。

<コメント全文>

■荒牧慶彦(牧野凪沙役)

リアルフェイクが遂にファイナルステージ。今回は1間ほどロケをしてきました。皆でいる時間はふざけあったり笑いあったり、とても楽しく撮影ができました。約3年やってきたリアフェ。ファイナルを迎えられて感慨深いです。最後まで共に楽しんで頂けると幸いです。

■植田圭輔(育田悠輔役)

リアフェもついにファイナル! 3作も続けられたこと本当に幸せに思います。今回はシリーズ初、出演メンバーが泊まり込みで撮影に挑みました。このメンバーで続けてきたからこそ、最後まで皆さんに楽しんでもらえる作品になったと確信してます。是非「ファイナル」を見届けて下さい!

■佐藤流司(鈴木翔琉役)

ファイナルステージの撮影が無事に終了致しました。今回は謎が謎を呼ぶ作品になっていて、「おっ、これはどうなっているんだ?」と私も台本のページを戻しながら読み進めました。見知ったメンバー達のお芝居に加え、新しい風を吹き込んでくれるキャスト陣も加わり、より濃厚なリアルフェイクとなっております。是非ご覧ください。

■松村龍之介(梅原黎士郎役)

撮影はとても楽しかったですね。出演者の仲が良いこともありますし、撮影スタッフの皆さんも素敵な人達ばかりで、現場の空気が和やかでとても良かったです。おかげで1日があっという間でしたし、気付けばオールアップしておりました。映像のお芝居は、舞台とはまた違った楽しさとやりがいがあるのでたまりません。完成が楽しみです。

■和田雅成(瀬名征行役)

シリーズ最後の撮影を無事に終えました。この3年間で仲間達がどんどん逞しくなっていき、自分達の関係も濃いものになっていきました。その集大成のファイナルステージ。撮影中、それを惜しむかのように皆とたくさん喋っていた気がします。本当に楽しかったです。また会えると信じて、これからも精進していきます。ファイナルステージ。見届けてください。

■猪野広樹(卯野紘希役)

再び卯野紘希を演じることができて光栄です。前作を踏襲した上で、彼の内面の弱さや罪悪感、人間らしさを表現するべく作品に臨ませて頂きました。山の中の撮影シーンも多かった為、過酷な撮影となる日もありましたが、撮影スタッフの皆様、演者の皆様と力を合わせて一つの作品が出来上がりました。皆様ぜひ放送をお楽しみにしていて下さい。

■笹森裕貴(稲森弥月役)

前回に引き続き稲森弥月を演じさせていただきました。ファイナルステージということで、物語の締めくくりに参加できたこと、とても嬉しく思います。撮影現場では先輩方と久しぶりにお会いでき、たくさんお話しをさせていただきました。最高な時間でした! どのような結末を迎えるのか、ぜひお楽しみに!!

■染谷俊之(守屋英俊役)

ファーストステージをやらせて頂いたときは、まさか3部作になるとは思いませんでした(笑)。今回のファイナルは、地方でメンバー全員のシーンが多かったので、いつもより更に和気藹々と撮影させて頂きました。過去作よりもサスペンス要素が強めになっていると思います! 毎回色んな事件に巻き込まれるメンバー達が、今回はどうなるのか。ぜひ楽しみにしていてください。

■蒼井翔太(朱音役)

ファイナルステージ…こんな展開になるとは。撮影はとても素敵なロケ地でした。そして、素敵なキャストたち、スタッフさん達と共に、しっかり時間を使っての撮影。朱音は今回どのように関わってくるのか、そして、ステクラ、アスリンの2組に降りかかる試練とは。どきどきハラハラしながら見てくださいませ! お楽しみにっ!