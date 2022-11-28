12月から！『グッバイ・クルエル・ワールド』『あなたの番です 劇場版』アマプラで見放題に
Amazon Prime Video の見放題SVODサービスの12月ラインナップが発表され、『グッバイ・クルエル・ワールド』『あなたの番です 劇場版』などが配信されることがわかった。
邦画は、『グッバイ・クルエル・ワールド』（12月9日より独占配信）、『東京2020オリンピック SIDE:A』『東京2020オリンピック SIDE:B』（12月22日より見放題独占配信）、『ホリック xxxHOLiC』（12月2日より見放題独占配信）、『大怪獣のあとしまつ』（12月28日より見放題独占配信）、『土竜の唄 FINAL』（12月19日より見放題独占配信）、『あなたの番です 劇場版』（12月3日より見放題配信）など。
洋画は『TENET テネット』（12月2日より見放題独占配信）、アニメは『劇場版 呪術廻戦 0』（12月24日より独占配信）など。
国内のテレビドラマは「岸辺露伴は動かない」 第1期・第2期（12月16日より見放題配信）、海外のテレビドラマはAmazon Original「トム・クランシー／ CIA分析官 ジャック・ライアン」シーズン 3（12月21日より独占配信）、韓国のテレビドラマはAmazon Original「アイランド」（12月30日より独占配信）などが配信される。（今井優）