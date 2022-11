『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』アイス・T、史上最長出演について語る

米NBCの人気犯罪捜査ドラマシリーズ『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』でシーズン2よりオダフィン・“フィン”・チュツォーラを演じているアイス・T。人気ラッパーでもある彼が、男性俳優としてテレビシリーズ史上最長出演者となったことについて語った。米E!Onlineが報じている。

全米で現在シーズン24が放送されている現役最長ドラマ『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』で、2000年から22年、500話以上にわたってタフで思いやりのある刑事を演じてきたアイス・T。クリエイターのディック・ウルフが同じく手掛ける刑事ドラマ『シカゴ P.D.』にも同役で何度かゲスト出演している。そんなアイス・Tが先月行われた元スーパーモデル、ハイジ・クラムのハロウィーン・パーティーにヴァンパイアの仮装で参加した際、そのレッドカーペットでインタビューに答えた。

「(オリビア・ベンソン役の)マリスカ・ハージティが(テレビシリーズ史上最長出演記録で)僕を負かしたけど、彼女は女優でカテゴリーは違うからね。こういう称号を得るためには、そもそも長く続いてくれる作品に出演しなければならない。僕よりずっと長く俳優をしている人はいるが、一つの番組にこれほど長く継続して出演することは、これまでになかったことなんだ」

現在64歳のアイス・Tは、1984年に2作製作された『ブレイクダンス』シリーズで俳優としてのキャリアをスタート。1991年の映画『ニュー・ジャック・シティ』では好演した上、グラミー賞にノミネートされた。また、来月上旬に発表されるピープルズ・チョイス・アワードでは、マリスカと並んで好きなドラマ俳優部門にノミネートされている。先月、彼は自身のTwitterで「テレビ史上最も長く出演した男性俳優。何ができないかなんて言わないでくれ」と、自身の写真も添えてコメントしている。

Longest running male actor in TV History. Don’t tell me what CANT be done.. pic.twitter.com/XR4l8wT43a

- ICE T (@FINALLEVEL) October 25, 2022