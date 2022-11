以前から噂されてきたTeslaブランドのスマートフォンの登場が、現実味を帯びてきました。

マスク氏は、ビデオポッドキャストのホストを務めるリズ・ウィーラー氏(@Liz-Wheeler)の質問に回答する形で、iPhoneやAndroidスマホに対抗する、新たなスマホの開発の意思があるとコメントしています。



両氏のやりとりは以下の通りです。



もしAppleとGoogleが、アプリストアからTwitterを締め出すのなら、イーロン・マスク氏は自身のスマートフォンを開発すべきでしょう。(米)国民の半数は、偏った、ユーザーを監視しているiPhoneとAndroidを喜んで捨てますよ。火星に向かうロケットを作った男なら、ちっちゃなスマホを作ることぐらい簡単にできますよね?

そんなこと(Twitterが締め出される)は現実になって欲しくないが、もしも他に選択肢がないなら、間違いなく他のスマホを作るよ。

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

