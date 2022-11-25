WÇÕ¹ñºÝ±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¿Í½÷À¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÏÃÂê¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Áý²Ã¤ò´î¤Ö
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë2ÂÐ1¤ÎÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë2022FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î½÷À¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢FIFA¤Î¹ñºÝ±ÇÁü¤Ë¶öÁ³±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤ÎÄ¾¸å¡¡¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëSHONO
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖPARADOXX¡×¤Ç¥É¥é¥à¤òÌ³¤á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëSHONO¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥ë¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈB¡Çz¤È¥°¥Æ¥£¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊSHONO¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢FIFA¤¬»£±Æ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¹ñºÝ±ÇÁü¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼þÊÕ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿SHONO¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ò°úÍÑ¤·¤¿SHONO¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤â¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤ëw¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÇÁü¤¬´Ú¹ñ¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿SHONO¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊSHONO¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜÂåÉ½¤Î½éÀï¤â´ÑÀï¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ä¾¸å¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¾¡ÍøÀÁÉé½÷¿À¤Ç¡ª¡×¡Ö¥É¡¼¥Ï¤Î´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢½÷¿ÀÍÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖNHK¤Ç¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦SHONO¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§
¡ÖSHONO¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shono.contact¡Ë
¡ÖSHONO¡×¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¡÷shono.contact¡Ë