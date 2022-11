『ゲーム・オブ・スローンズ』イリーン・ペインを演じたロックスターが死去

米HBOにて2011年より8シーズンにわたって放送された大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』で首切り人のイリーン・ペインを演じたウィルコ・ジョンソンが逝去した。享年75。米Entertainment Weeklyが報じている。

【関連記事】『ゲーム・オブ・スローンズ』エミリア・クラーク、動脈瘤により脳の一部を消失

ブルース・ロックバンド、ドクター・フィールグッドのギタリストとして知られ、英国のパンクロックの礎を築いた一人であるウィルコは、10年前に医師から末期がんと宣告されていた。今月23日(水)、ウィルコの公式Twitterアカウントが以下のような声明を発表している。

「このような発表は決して行いたくありませんでしたが、非常に心苦しいながらもお伝えします。ウィルコ・ジョンソンが亡くなりました。11月21日の月曜日に自宅で息を引き取りました。悲しみに暮れるご家族のプライバシーを尊重していただきたく存じます。ウィルコ・ジョンソン、どうぞ安らかに」

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X

- Wilko Johnson (@wilkojohnson) November 23, 2022