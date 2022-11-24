『FNS歌謡祭』出演者第2弾発表 Travis Japan、KOH＋、SEVENTEENら新たに出演
フジテレビ系音楽特番『2022 FNS歌謡祭』が、12月7日（後6：30〜11：28）、14日（後6：30〜11：03）に2週連続で計9時間半超にわたって生放送されることが決定。先日発表された出演アーティスト第1弾に続き、第2弾が発表された。
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今年10月に全世界メジャーデビューを果たしたTravis Japanが初出演し、デビュー曲「JUST DANCE！」を披露する。また、韓国発のボーイズグループ・Stray Kidsが初出演する。中川大志は、自身が主演を務める舞台・音楽劇『歌妖曲〜中川大志之丞変化〜』の桜木輝彦として出演し、主題歌「彼方の景色」を披露する。
第1夜には、KOH＋の出演も決定。大ヒット公開中の映画『沈黙のパレード』の主題歌「ヒトツボシ」と、2008年に公開された映画『容疑者Xの献身』の主題歌「最愛」を披露。福山雅治は第2夜にも出演し、代表曲「虹」と新曲「妖」を披露する。柴咲コウは第1夜にソロでも出演し、16年ぶりの続編が劇場版として公開される『Dr.コトー診療所』シリーズの主題歌で中島みゆきの「銀の龍の背に乗って」をカバーする。
さらに13人組グループ・SEVENTEENは、日本オリジナル曲「DREAM」をスペシャルパフォーマンス。高畑充希は椎名林檎が書き下ろした主演舞台『宝飾時計』のテーマ曲「青春の続き」を、木梨憲武は7年ぶりに飛天でパフォーマンスする。第2夜には、King Gnu、堂本剛、中山美穂らの出演も決定した。
コラボ企画では、なにわ男子が朝の情報番組『めざましテレビ』のテーマソング「サチアレ」を、楽曲提供したゆずと初のコラボパフォーマンス。藤井フミヤは中島健人、菊池風磨と「TRUE LOVE」を、水樹奈々はNEWSと「絶対的幸福論」を、倖田來未は増田貴久と「愛のうた」を、ジェジュンと宮野真守は高橋真梨子（高＝はしごだか）の名曲「for you…」を披露する。さらに、THE ALFEEはダチョウ倶楽部、土田晃之の3人と「星空のディスタンス」をパフォーマンスする。
■『2022FNS歌謡祭』出演者
▼司会
相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）
▼第1夜（12月7日）出演アーティスト（※は◆追加アーティスト）
蒼井翔太
生田絵梨花
◆AK-69
Official髭男dism
ガチャピン・ムック
KAT-TUN
◆木梨憲武
KinKi Kids
King & Prince
工藤静香
劇団四季『美女と野獣』
倖田來未
◆KOH＋
THE ALFEE
JO１
ジェジュン
GENERATIONS
◆柴咲コウ
SUPER BEAVER
Snow Man
Sexy Zone
◆SEVENTEEN
◆高畑充希
◆ダチョウ倶楽部
田中誠人
DA PUMP
ちいかわ・ハチワレ
◆土田晃之
DISH//
刀剣男士 team江
◆なにわ男子
NiziU
◆NEWS
乃木坂46
秦 基博
浜崎あゆみ
氷川きよし
◆THE BEAT GARDEN
藤井フミヤ
松下洸平
松平 健
三浦大知
水樹奈々
水谷 豊
Mrs. GREEN APPLE
満島ひかり
◆宮野真守
宮本笑里
milet
森高千里
薬師丸ひろ子
優里
◆ゆず
LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン）
LiSA
他
（五十音順）
▼第2夜 出演アーティスト（※◆は追加アーティスト）
aiko
生田絵梨花
＝LOVE
ウタ from ウタワールド
AKB48
A.B.C-Z
STU48
Official髭男dism
関ジャニ∞
◆清塚信也
◆King Gnu
Creepy Nuts
◆桜木輝彦（中川大志）
櫻坂46
ジャニーズWEST
◆Stray Kids
SixTONES
Da-iCE
◆堂本剛
徳永英明
◆Travis Japan
◆中山美穂
nobodyknows+
◆葉加瀬太郎
BiSH
広瀬香美
FANTASTICS
◆福山雅治
マカロニえんぴつ
満島真之介
宮本浩次
◆ムック
yama
山崎育三郎
◆Liella!
◆Little Glee Monster
緑黄色社会
（五十音順）