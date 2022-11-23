FIFAワールドカップカタール2022・グループE第1節日本代表戦に臨むドイツ代表のスターティングメンバーが発表された。

過去4度の優勝を誇りながら、前回ロシア大会はまさかのグループステージ敗退。2度も同じ失敗は許されない。ドイツ代表を率いるハンジ・フリック監督は、ジョシュア・キミッヒやトーマス・ミュラーらレギュラーを順当に先発で起用。サプライズ招集となったマリオ・ゲッツェやニクラス・フュルクルク、ユスファ・ムココはベンチスタートとなった。また、ひざの問題で日本戦欠場と伝えられていたレロイ・サネもベンチ入りした。

キックオフは日本時間22時を予定。試合の模様はNHK総合とNHK BS4Kで全国生中継され、ABEMAでのライブ配信も行われる。

ドイツ代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

1．マヌエル・ノイアー（バイエルン）

▼DF

15．ニクラス・ズーレ（ドルトムント）

2．アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）

23．ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

3．ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）

▼MF／FW

6．ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）

21．イルカイ・ギュンドアン（マンチェスター・C／イングランド）

10．セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

13．トーマス・ミュラー（バイエルン）

14．ジャマル・ムシアラ（バイエルン）

7．カイ・ハフェルツ（チェルシー／イングランド）

□ドイツ代表 ベンチメンバー

▽GK

12．ケヴィン・トラップ（フランクフルト）

22．マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／スペイン）

▽DF

4．マティアス・ギンター（フライブルク）

5．ティロ・ケーラー（ウェストハム／イングランド）

16．ルーカス・クロスターマン（ライプツィヒ）

20．クリスティアン・ギュンター（フライブルク）

25．アルメル・ベラ・コチャプ（サウサンプトン／イングランド）

▽MF

8．レオン・ゴレツカ（バイエルン）

11．マリオ・ゲッツェ（フランクフルト）

17．ユリアン・ブラント（ドルトムント）

18．ヨナス・ホフマン（ボルシアMG）

19．レロイ・サネ（バイエルン）

▽FW9．ニクラス・フュルクルク（ブレーメン）24．カリム・アデイェミ（ドルトムント）26．ユスファ・ムココ（ドルトムント）