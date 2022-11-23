ドイツ代表、日本戦でムシアラやハフェルツら先発…ゲッツェとムココはベンチスタート
FIFAワールドカップカタール2022・グループE第1節日本代表戦に臨むドイツ代表のスターティングメンバーが発表された。
過去4度の優勝を誇りながら、前回ロシア大会はまさかのグループステージ敗退。2度も同じ失敗は許されない。ドイツ代表を率いるハンジ・フリック監督は、ジョシュア・キミッヒやトーマス・ミュラーらレギュラーを順当に先発で起用。サプライズ招集となったマリオ・ゲッツェやニクラス・フュルクルク、ユスファ・ムココはベンチスタートとなった。また、ひざの問題で日本戦欠場と伝えられていたレロイ・サネもベンチ入りした。
キックオフは日本時間22時を予定。試合の模様はNHK総合とNHK BS4Kで全国生中継され、ABEMAでのライブ配信も行われる。
ドイツ代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
1．マヌエル・ノイアー（バイエルン）
▼DF
15．ニクラス・ズーレ（ドルトムント）
2．アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）
23．ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
3．ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
▼MF／FW
6．ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
21．イルカイ・ギュンドアン（マンチェスター・C／イングランド）
10．セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
13．トーマス・ミュラー（バイエルン）
14．ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
7．カイ・ハフェルツ（チェルシー／イングランド）
□ドイツ代表 ベンチメンバー
▽GK
12．ケヴィン・トラップ（フランクフルト）
22．マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／スペイン）
▽DF
4．マティアス・ギンター（フライブルク）
5．ティロ・ケーラー（ウェストハム／イングランド）
16．ルーカス・クロスターマン（ライプツィヒ）
20．クリスティアン・ギュンター（フライブルク）
25．アルメル・ベラ・コチャプ（サウサンプトン／イングランド）
▽MF
8．レオン・ゴレツカ（バイエルン）
11．マリオ・ゲッツェ（フランクフルト）
17．ユリアン・ブラント（ドルトムント）
18．ヨナス・ホフマン（ボルシアMG）
19．レロイ・サネ（バイエルン）
9．ニクラス・フュルクルク（ブレーメン）
24．カリム・アデイェミ（ドルトムント）
26．ユスファ・ムココ（ドルトムント）