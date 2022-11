『テレ東音楽祭2022冬〜思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発〜』が、テレビ東京系にて本日11月23日17時30分から4時間半にわたり生放送される。Hey!Say!JUMPは八乙女光が復帰後のテレビ歌番組初登場、8人そろってデビュー曲「Ultra Music Power」を披露する。卒業を発表した乃木坂46・齋藤飛鳥は最新曲「ここにはないもの」でテレ東音楽祭ラストステージを飾る。

【写真】BE:FIRSTはプレデビュー曲「Shining One」を披露

番組ではアットホームな空気感で、過去のテレ東音楽祭の名場面や、アーティストの新しい楽曲、テレビ東京ならではの企画やコラボなど盛りだくさんの内容で届ける。=LOVE、さくらみこ、GENIC、純烈・ダチョウ、中山美穂、THE BEAT GARDEN、広瀬香美、FUNKY MONKEY BABY’S、yama、龍玄とし(Toshl)、wacciはテレ東音楽祭初登場。

オープニングは今回も総合MC・国分太一のバンド「STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.」が熱く飾る。BE:FIRSTはプレデビュー曲「Shining One」をついにテレ東音楽祭で初披露。160万人の登録者を誇るトップVTuber「さくらみこ」は「ベイビーダンス」をパフォーマンス。ライブ映像の制作を行ったVARKが実施する、テレ東バーチャル音楽フェスの出演も決定。yamaはテレビ東京で放送中のアニメ『SPY×FAMILY』エンディング主題歌「色彩」を最新XR空間で披露する。

『テレ東音楽祭2022冬〜思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発〜』は、テレビ東京系にて11月23日17時30分放送。