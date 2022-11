デヴィッド・テナント、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』コミコンで息子をイジる

大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のスピンオフである『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』。本作で征服王エイゴン・ターガリエンの若かりし頃を演じるタイ・テナント(『トールキン 旅の始まり』)を、父であるデヴィッド・テナント(『ドクター・フー』『グッド・オーメンズ』)がコミコンでイジる場面が目撃された。英Digital Spyが報じている。

DCドラマ『ドゥーム・パトロール』に出演したこともあるタイは、先週末にロンドンで行われたコミコンに『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のキャストの一人として参加した。そんな中、母親で女優でもあるジョージアがソーシャルメディアに投稿した写真では、父デヴィッドがタイの座っているブースの後ろに立ち、「彼はそんなに特別じゃない!」と書いたサインを掲げている。タイはデヴィッドが2011年に結婚したジョージアの連れ子だ。

ファンの中には、デヴィッドの妻ジョージアの父であり、『ドクター・フー』の5代目ドクターでもあるピーター・デイヴィソンが、今年の春にウェールズのコミコンで同じことをしていたのをご存知の方もいるかもしれない。そのコミコン会場でデヴィッドに会うために長蛇の列を作っているファンの横で、ピーターは婿を同じようにイジっていた。ピーターはデヴィッドにとって義理の父にあたるが、どうやら身内に「そんなに大したことない」と言うのはこの家族にとって内輪ジョークのようだ。

“Here I am protesting in front of the half mile queue for your husband” - #peterdavison #davidtennant #awkward @walescomiccon pic.twitter.com/Bthdzs5k7H

- Georgia Tennant (@georgiaEtennant) April 2, 2022