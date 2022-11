ホビーショップ「あみあみ」の2022年に一番売れたフィギュアランキング、「あみあみフィギュア大賞2022」が発表された。

フィギュアショップ「あみあみ」が、2022年最も売れたフィギュアをランキング形式で発表した。

本年は、「スケールフィギュア部門」「ミニフィギュア部門」の2部門に分けて、それぞれTOP10までを発表!それぞれの1位を「あみあみフィギュア大賞2022」として認定。

さらに今回は、声優・徳井青空さんによる特別番組が、あみあみの商品紹介動画メインのyoutubeアカウント「あみあみ<ホビーショップ>_ツヴァイ」で公開される。フィギュア大好き声優によるレビューは必見だ。



■あみあみフィギュア大賞特設サイト

https://product.amiami.jp/amiami/event/aft2022/

■あみあみ<ホビーショップ>_ツヴァイ(YouTube)

https://www.youtube.com/@user-tp6ii1gj6q

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

栄えある大賞とTOP3に輝いたフィギュアはこちら!

【あみあみフィギュア大賞】

■スケールフィギュア部門

第1位:Fate/Grand Order バーサーカー/宮本武蔵 1/7スケール 完成品フィギュア

・メーカー:アルター

・原作名:Fate/Grand Order

・発売月:2022年8月

・参考価格:21,780円(税込)

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-128432



■ミニフィギュア部門

第1位:G.E.M.シリーズ 鬼滅の刃 てのひら煉獄さん 完成品フィギュア

・メーカー:メガハウス

・原作名:鬼滅の刃

・発売月:2022年1月下旬

・参考価格:6,930円(税込)

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

★製品の詳細はコチラ

【あみあみ限定特典付き】

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-127533

通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-127532



【フィギュアスケール部門2位、3位】

■スケールフィギュア部門 第2位:

アズールレーン セントルイス 1/7スケール 完成品フィギュア(再販)

・メーカー:アルター

・原作名:アズールレーン

・発売月:2023年6月

・参考価格:30,580円(税込)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar,Inc, All Rights Reserved.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-058747

軽装Ver.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-058748



■スケールフィギュア部門 第3位:

アズールレーン フォーミダブル 1/7スケール 完成品フィギュア

・メーカー:アルター

・原作名:アズールレーン

・発売月:2022年11月

・参考価格:34,980円(税込)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar,Inc, All Rights Reserved.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-134478



【ミニフィギュア部門2位、3位】

■ミニフィギュア部門 第2位:

ねんどろいど SPY×FAMILY アーニャ・フォージャー

・メーカー:グッドスマイルカンパニー

・原作名:SPY×FAMILY

・発売月:2022年12月

・参考価格:6,500円(税込)

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-141119



■ミニフィギュア部門 第3位:

ねんどろいど 東京リベンジャーズ マイキー(佐野万次郎)

・メーカー:オランジュ・ルージュ

・原作名:東京リベンジャーズ

・発売月:2022年4月

・参考価格:5,500円(税込)

(C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-129133

フィギュア大好き声優・徳井青空による特別番組が配信

■フィギュア大好き声優、徳井青空さんによる特別番組が、あみあみフィギュアチャンネルで公開予定!

配信日:2022年11月23日(水)17:00公開予定

配信場所:あみあみ<ホビーショップ>_ツヴァイ

https://www.youtube.com/@user-tp6ii1gj6q

徳井青空 公式Twitter:

https://twitter.com/tokui_sorangley

4位〜10位まではコチラ

【スケールフィギュア部門】

■4位 ホロライブ 宝鐘マリン 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-134012

■5位 ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第8村人 セシル アンテナショップ限定版 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-138050

■6位 シン・エヴァンゲリオン劇場版 式波・アスカ・ラングレー [EVA2020] 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-119807

■7位 ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜 ライザリン・シュタウト フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-134676

■8位 アズールレーン シリアス 青雲映す碧波Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-123643

■9位 Fate/Grand Order アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ] 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-041414

■10位 Precious G.E.M.シリーズ シン・エヴァンゲリオン劇場版 綾波レイ 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-136300



【ミニフィギュア部門】

■4位 フィギュアーツZERO 煉獄杏寿郎 炎柱 「鬼滅の刃」

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-132318

■5位 G.E.M.シリーズ SPY×FAMILY てのひらアーニャちゃん 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-138781

■6位 Figuarts mini 煉獄杏寿郎 炎の呼吸/煉獄千寿郎「鬼滅の刃」2種セット

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-131431

■7位 るかっぷ 鬼滅の刃 不死川実弥 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-126682

■8位 フィギュアーツZERO 猗窩座 上弦の参 「鬼滅の刃」

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-132319

■9位 POP UP PARADE ホロライブプロダクション 宝鐘マリン 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-139619

■10位 フィギュアーツZERO 宇髄天元 「鬼滅の刃」

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-136393

あみあみフィギュア大賞

1999年からホビー商品のネット通販を開始し、国内最大級のフィギュア取り扱い数と販売数を誇るホビーショップあみあみが、その年に最も売れたフィギュアを表彰する目的で2021年に創設。

年内に発売されたフィギュアを対象とし、自社独自の国内販売データ(販売数・金額など)を元に順位づけしている。

※2022年内に発売、または発売予定のフィギュアを対象として、自社独自の販売データ(販売数・金額など)を元にランキングを構成。

※ご紹介する製品はすでに完売のものが含まれる場合あり。

※12月に発売予定の商品は発売日が延期になる場合あり。

(C) Oh-ami Inc.

店舗情報



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

フィギュアからグッズまで。人気のホビー商品なら「あみあみ」におまかせ!!

■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

■Twitterあみこアカウント

https://twitter.com/amicoamiami

「あみあみ」のイメージキャラクター「あみこ」が、ホビー情報から日常の様子までTwitterで情報発信中。画像&動画で紹介するココだけのホビー情報は、業界必見!?

(C) Oh-ami Inc.

>> 今年、最も売れたフィギュアはこれだ! 日本最大級のフィギュアショップが選出「あみあみフィギュア大賞2022」が決定! の元記事はこちら