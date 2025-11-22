何でも聞いて！男性が喜んで協力してくれる「買い物相談」９パターン
気になる男性とお近づきになれる手っ取り早い方法といえば相談。なかでも男性が好きな分野のお買い物相談を持ちかけると喜んで引き受けてくれるでしょう。そこで今回は10代から30代の独身男性161名に行ったアンケートを参考に「男性が『よーし、頑張っちゃうぞー』と喜んで協力してくれる買い物相談９パターン」をご紹介します。
【１】「部屋のソファを買いたいんだけど」大型家具の購入相談
「最終的に部屋の大きさと女性のセンスで決めるんだろうし、これは車を出せってことなのかなと」（30代男性）というように大型家具購入を相談するパターンです。できれば一緒に見に行ってほしいと郊外の大型家具店に行けばデート気分を味わえること間違いなしです。
【２】「甥っ子におもちゃ買ってあげるの」プレゼント選び相談
「いくつになってもおもちゃ屋に行くのは楽しいので（笑）」（20代男性）というように弟や甥っ子などへのプレゼント選びを相談するパターンです。中には自分が興奮しすぎてプレゼント選びどころではなくなる男性もいるので注意が必要かもしれません。
【３】「登山はじめてみたいんだけど」スポーツ用品購入相談
「自分の好きな分野の女性用のアイテムを見に行くことってあんまりないから勉強になる」（20代男性）というようにスポーツ用品の購入を相談するパターンです。購入後は一緒に遊ぶ口実にもなるので一石二鳥と言えるでしょう。
【４】「オススメの漫画教えて」漫画、DVD、CD、ゲーム選び相談
「自分の好きな作品はみんなに知ってほしいので興味を持ってくれると嬉しい」（30代男性）というように、次に読むべき漫画や観るべきDVDを相談するパターンです。ただし、本当に自分が興味を持てない作品をオススメしてくれて、なおかつ感想を求められる可能性もあるので覚悟が必要です。
【５】「男の人ってどんなお菓子が好きなの？」ギフト選び相談
「けっこうお菓子好きだし、デパ地下なんかに行くと新しい商品を知るきっかけになるので」（20代男性）というように菓子折り選びを相談するパターンです。男性がお酒に詳しいならワインやウイスキーの銘柄について相談するのも良いでしょう。
【６】「これから写真を始めたいんだけど」デジタル一眼レフ購入相談
「予算とかメーカーとか、いろいろ選択肢があるので興味深い」（20代男性）というようにデジタル一眼レフの購入を相談するパターンです。こだわりが強すぎてななめ上の提案をしてくる可能性もあるので、「画質よりサイズ」「見た目が優先」など自分にとってのポイントを伝えておくべきでしょう。
【７】「そろそろ家のパソコンが古くなってきて」パソコン買い替え相談
「限られた予算の中で最高のスペックや掘り出し物を探す楽しさがある」（30代男性）というようにパソコンの買い替えを相談するパターンです。あらかじめ相手の使っているパソコンのOSを聞いてから相談しないと、思わぬ機種をオススメされる可能性があるので注意が必要です。
【８】「初めてのスマホなんだけど…」スマホに機種変相談
「自分は２年縛りで契約しているので、最新機種が触れるチャンスでもある」（20代男性）というようにスマホ購入を相談するパターンです。しかし男性によっては「iPhone／Androidが一番」と固定観念が強すぎる場合があるので、お目当ての機種があるならあくまで一緒に買いに行く程度に留めた方が無難かもしれません。
【９】「免許も取ったしクルマが欲しいの」自動車購入相談
「いくら車好きでも何台も買えないので、人の購入相談に乗るのは楽しい」（20代男性）というように自動車購入を相談するパターンです。ただし男女で車選びのポイントは違います。最初に「可愛いのが一番」などと優先事項を伝えておかないと、後々「なんでオススメにしないの」とキレられてしまう可能性があるので注意しましょう。
買い物相談は意中の男性の性格をよく知るチャンス。自分の趣味に引き寄せてしまうタイプ、思い通りにいかないと拗ねるタイプ、相談を忘れて自分が楽しんでしまうタイプなど、性格をじっくり観察し、本当に自分が好きな相手かどうか考えると良いでしょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計161名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
