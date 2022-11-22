´ßÅÄ¼óÁê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬£²£²Æü¡¢£±¤«·î´Ö¤Ç£³¿Í¤Î³ÕÎ½¤¬¼­Ç¤¤·¤ÆÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤âÁªµó¤Ç­à¶õÇòÎÎ¼ý½ñ­á£¹£´Ëç¡¡¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À­¤òÊó¤¸¤¿¡£

¡¡µ­»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤ÏºòÇ¯¤Î½°±¡ÁíÁªµó¡Ê£±£°·î£³£±ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÁªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¡¢°¸Ì¾¤âÃ¢¤·½ñ¤­¤â¶õÇò¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ò£¹£´ËçÅºÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¾Úµò¤È¤Ê¤ëÎÎ¼ý½ñ¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¡£ÌÜÅª¤òµ­ºÜ¤·¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÄê¤á¤¿¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡´ßÅÄÀ¯¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î£²£´Æü¤Ë»³ºÝÂç»ÖÏº·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¡¢º£·î£±£±Æü¤ËÍÕÍü¹¯¹°Ë¡Áê¤¬¼­Ç¤¡£¤µ¤é¤Ë£²£°Æü¤Ë¤Ï´ßÅÄÇÉ¤ÇÆ±¤¸¹­Åç¤òÃÏ¸µ¤È¤¹¤ë»ûÅÄÌ­ÁíÌ³Áê¤¬¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ä¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Î½ê´É¾ÊÄ£¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¯¼£»ñ¶â¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤äÁªµó±¿Æ°°÷¤ÎÇã¼ýµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¼­Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò½±¤Ã¤¿­àÊ¸½ÕË¤­á¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÏÂç¹Ó¤ì¤À¡£¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÍ­ÅÄË§À¸»á¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Çµ­»ö¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¡¢ºî²È¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌçÅÄÎ´¾­»á¤Ïµ­»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÊ¸½Õ¤¬¼óÁêËÜ¿Í¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Öº£ÅÙ¤ÏËÜ¿Í¡ª¡×¡¢¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È¤À¤è¡×¡¢¡Ö»ûÅÄ¤ò¹¹Å³¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢ÁíÍý¼«¿È¤â¿È¤ò°ú¤¯¤Ù¤­»þ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿®½£Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ç¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤Ï¡¢¡Ö´ßÅÄÆâ³Õ¤Ï¡Ê¹¹Å³¤Î¡Ë´ð½à¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¥Ý¥í¥Ý¥í½Ð¤Æ¤­¤¿¤È¤­¤ËÍÕÍü´ð½à¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¹Å³¤·¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë­à¼­Ç¤¥É¥ß¥Î­á¤Î²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤­¤Æ´ßÅÄ¼óÁê¼«¤é¤¬­àÊ¸½ÕË¤­á¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£