モデルで女優のすみれが21日にインスタグラムを更新。急逝した女優で母の松原千明さんの生前の写真を公開し、早すぎる死を悼んだ。

【写真】すみれが追悼メッセージと共に公開した、母・松原千明さんの若かりし日

すみれが「I will love you forever Rest In Peace Momma」と投稿したのは、生前の松原さんの姿をモノクロで撮影したソロショット。俳優の石田純一の元妻で、すみれの母でもある松原さんは、10月にハワイ・ワイキキの自宅で死去していたことが16日に報道されたばかり。

「私はあなたを永遠に愛します 安らかに眠ってください ママ」というメッセージを意味する英文と、生前の写真で母を追悼したすみれの投稿に、ファンからは「お母様のご冥福をお祈りいたします」「なんだか自分事の様に悲しいです…」「どうかすみれちゃんが健康でいてくれることを願ってます」などの声が寄せられている。

引用:「すみれ」インスタグラム(@sumire808)