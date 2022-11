米大手ニュースメディアCBS Newsが、Twitterを利用しての情報発信を当面停止することを明らかにしました。

NBC Newsによると、現地時間2022年11月19日の「CBS Evening News」において、「Twitterをめぐる不確かさを鑑み、CBS Newsでは念の為に、同ソーシャルメディアサイトでの活動を停止し、経過観察を行うことにします」とのコメントが発表されました。



同様の内容が、CBSが運営するカリフォルニア州サンフランシスコのテレビ局、KPIXのTwitterアカウントにも投稿されています。



In light of the uncertainty around Twitter and out of an abundance of caution, CBS News Bay Area is pausing its activity on the social media site as we continue to monitor the platform.

— KPIX 5 (@KPIXtv) November 19, 2022