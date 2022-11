『セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2はオリジナル版のトーンに回帰？

大ヒットドラマ『SEX AND THE CITY』の続編で、より複雑になった50代の日々を送るキャリーたちの日常が描かれる『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。そのシーズン2について、米HBO Maxの幹部が見どころを語っている。

(※これ以降は、シーズン1の展開に関する情報が含まれます)



アイコニックなエピソードに

シーズン1では、主人公キャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)の夫ジョン/ミスター・ビッグが心臓発作を起こして急死し、ミランダ(シンシア・ニクソン)は新しい恋に踏み出し、50代になったキャラクターたちに大きな変化が訪れた。では、シーズン2ではキャリーたちに何が待ち受けているのだろうか?

米Varietyのインタビューで、HBO Maxのオリジナル番組部門でトップを務めるサラ・オーブリーが、来たるシーズンに言及している。「今シーズンでは、登場人物たちが人生を謳歌する姿を目にするでしょう。非常に楽しいシーズンで、ある意味、『SEX AND THE CITY』のアイコニックなエピソードのように感じられると思います。特にキャリーの場合、彼女のキャラクターは常に次の冒険や新しい恋、新しい友情を求めていていますから、今シーズンはそれを実感できるでしょう。チームは凄くワクワクしていて、私はミーティングに顔を出して衣装も見てきましたし、みんなと同じように貪欲に楽しんでいます」

オリジナルキャストがカムバック

シーズン2には、オリジナルシリーズでキャリーと婚約したこともある元恋人、エイダン・ショウを演じたジョン・コーベットが同役でカムバックする。映画シリーズ第2作『セックス・アンド・ザ・シティ2』では、再会したキャリーとエイダンが焼け木杭に火が付きそうになった。シーズン2で二人の恋が再燃する可能性もあるが、オーブリーが「キャリーは新しい恋を求めていて、それを実感できるでしょう」と述べていることから、どうなるかは予想できない。

シーズン2に復帰するジョンに加え、新キャストとして、チェ(サラ・ラミレス)の父親役で、映画『ドン・ジョン』やNetflixの刑事コメディドラマ『THE GOOD COP/グッド・コップ』などで知られる、トニー・ダンザが参加することも決定している。さらにパワーアップしそうなシーズン2に期待だ。

`AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン1はU-NEXTにて配信中。シーズン2の配信開始日は未定。