『スター・トレック』ウィリアム・シャトナー、ジョージ・タケイとの長年の確執に言及

大人気SFフランチャイズ『スター・トレック』のオリジナルドラマ『スター・トレック/宇宙大作戦』でジェームズ・T・カーク船長を演じたウィリアム・シャトナーが、ヒカル・スールー役のジョージ・タケイとの長年にわたる確執について語っている。



ウィリアムとジョージの不仲は有名で、これまでに二人は何度もお互いについて批判し合い、2021年10月にウィリアムが宇宙へ行ったとき、ジョージは彼のことを「他の人が行ったことのある場所へ、大胆に行く不適格な人物」だと発言。またウィリアムは回顧録「Boldly Go(原題)」で、スポック役のレナード・ニモイも含め、『スター・トレック』の共演者に嫌われた事実に困惑したとも綴っており、キャストとの確執や不仲はジョージだけはなかったようだ。

英The Timesとのインタビューでウィリアムは元共演者たちとの問題について、こう語っている。「私は、彼らが売名のためにやっているのだと理解し始めたんだ。60年経っても、いまだにそのことについて話題にするなんて、少しおかしいと思わないかい? 病気みたいなものだよ。ジョージは、私の名前を中傷することをやめようとしない。こういう人たちは辛辣で苦々しい想いを抱いている。私は彼らに対して、もう我慢の限界だ。なぜ、妬みと憎しみに駆られた人たち(の言葉)を信用するのだろうか?」

なお、ウィリアムは自身の宇宙行きに対するジョージの発言について、こうツイートしている。

Don’t hate George. The only time he gets press is when he talks bad about me. He claims 50+ years ago I took away a camera angle that denied him 30 more seconds of prime time TV. I’m giving it back to him now by letting him spew his hatred for the world to see! Bill the

- William Shatner (@WilliamShatner) October 16, 2021