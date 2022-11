ブラジル・サンパウロ市の留守宅に置き配された荷物。

猫にとって決して小さくないサイズでしたが、なんと窓のすき間から屋内に運んでくれたのでした。

動画をご覧ください。

Zezinho the Cat Delivers Package into House Through Window || ViralHog - YouTube

留守だったので防護ネットのすき間から荷物を投げ入れる宅配業者。

安全な敷地内とはいえ、屋根のない場所。

すると猫は荷物をくわえ、狭い窓のすき間から搬入してくれたのでした。

帰宅した飼い主さんは、屋内に荷物があって驚き、映像を確認して再び驚いたことでしょう。