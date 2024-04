【スポーツメンタル】知らずに心理的疲労を感じる共感疲労とは？脳科学的にみる対策を紹介

脳科学的に共感疲労のメカニズムを見てみると、他者の苦痛を感じている時、脳内では前帯状皮質、および内側前頭前野と側頭極の活性化が、Mindfulness meditation regulates anterior insula activity during empathy for social painによる研究では明らかにされています。

脳科学的な共感疲労対策

それでは、有効的な対策はどのようなものがあるのでしょうか。脳科学的に効果が実証されている対処法を2つ紹介します。

1、瞑想(注意コントロール)



Physician Burnout and Compassion Fatigue: Individual and Institutional Response to an Emerging Crisisでは、共感疲労や燃え尽き症候群に悩む人たちを対象にマインドフルネス瞑想を行ったところ、症状の低下やストレスの軽減への効果が示唆されています。



先述の通り、他者の痛みを感じた際には、前帯状皮質などの脳の一部が活性化されますが、瞑想を行っている人々は、活性化度合が他と比べ、少ない傾向にあった事もこの研究では示唆されています。



はじめに触れたように、共感疲労は激しい自己嫌悪に陥りやすいです。ストレス過多になると「周りは自分よりも優れているのに、なんで自分は…」など、自分を責めてしまうため、注意コントロールを鍛える瞑想が、共感疲労対策として有効です。特に第一線で活躍するアスリートこそ、周りからの期待に応えられなかったときは、自己嫌悪に陥りやすいでしょう。



自分を責めるとき、自分を批判する自己意識から一歩下がって、注意をコントロールすることが重要です。不安感や自己嫌悪など、感情を客観視できる能力が鍛えられるため、瞑想は、アスリートの共感疲労対策に有効な策です。



他にも瞑想を行う事によって、自分と他者をうまく切り分けて考えるようになりやすいです。他者の痛みによって自分のメンタルも痛みを感じてしまうのが、共感疲労の根本的な問題ですが、瞑想は、そんな他者と自己が脳内で一体化してしまっている状況を客観視し、切り分ける事を可能にしてくれます。

2、自分に対する思いやり(セルフコンパッション)



セルフコンパッションという「自分を思いやる気持ち」もひとつの重要な要素です。共感疲労は、英語でCompassion fatigue (思いやり疲労) とも呼ばれます。他者を思いやる気持ちが過剰すぎる事によって、メンタル的な疲労が蓄積するメカニズムですが、自分に対する思いやりは少ないのが特徴です。



セルフコンパッションとアスリートの関連性を調べた、科学的な裏付けでは、2014年にカナダのサスカチュアン大学やトロント大学らが行った、女性アスリートとセルフコンパッションを調査した研究があります。



ここでは、セルフコンパッション(自分を思いやる気持ち)が強い人ほど、責任感が強く、自主的に練習を行う事が多いのに加え、幸福感も高い傾向が見られた模様です。



セルフコンパッションは、先ほどの瞑想と同様に簡単に取り入れる事が可能です。自己批判に陥っている際、まず自分を責めている自己を認識し、自分を批判する代わりに、優しい言葉をかけてあげるのが重要です。是非試してみてください。



