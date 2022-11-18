Çë¸¶Íøµ×¤ÈÀõÀîÍüÆà¡¢°æ¾å¿ðµ©¡ÊHiHi Jets¡¿¥¸¥ã¥Ëー¥ºJr.¡Ë¡ßµ×´ÖÅÄÎÖ²ÃW¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡Ù¤Ë½Ð±é
2023Ç¯5·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡Ù¤Ë¡¢Çë¸¶Íøµ×¤ÈÀõÀîÍüÆà¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥³¥³¥Ï¥Ê¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç2019Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Ãæ¸¶¥¢¥ä»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤ª¤µ¤Ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ»³½Õ¡Ê¥Ï¥ë¡Ë¤È¡¢¥Ï¥ë¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»Â³¤±¤ë²Ã²ì²°Éö¤Î20Ç¯´Ö¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ï·¯¤Î¤»¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î郄¶¶ÍÎ¿Í´ÆÆÄ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ»³½Õ¤ò°æ¾å¿ðµ©¡ÊHiHi Jets¡¿¥¸¥ã¥Ëー¥ºJr.¡Ë¤¬¡¢²Ã²ì²°Éö¤òµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¡¢W¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ»³½Õ¤È²Ã²ì²°Éö¤Ï¡¢4ºÐ¤Î»þ¤«¤éÎÙ¤Ë½»¤à¡È¤ª¤µ¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡É¡£¤ª¸ß¤¤°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿ 24ºÐ¤Î2¿Í¤Ï¡¢·ë¶Éº£¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¥¢¥Ñー¥È¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¡£Éö¤Ï20Ç¯¤â¤Î´Ö¥Ï¥ë¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ï¥ë¤ÏÉö¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁ´¤¯µ¤ÉÕ¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éö¤Ï¥Ï¥ë¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¹¤®¤ÆºÇÁá¡È¥ª¥«¥ó²½¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿Éö¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¤ª¤µ¤Ê¤Ê¤¸¤ß¤Î°Ë¿¥¤ÈÈþºù¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¥Ï¥ë¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤·¤«¤·¡¢¥º¥ë¥º¥ë¤È¥Ï¥ë¤ò¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤Ê¤¤Éö¤Ë¡¢°Ë¿¥¤¬Âç¿Í¤ÎÃË¤È¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï°Ë¿¥¤ÏÉö¤Î¤³¤È¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤ë¡£µÞÀÜ¶á¤¹¤ëÉö¤È°Ë¿¥¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¥Ï¥ë¡£Æß´¶¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¿´¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ë¤ÏÉö¤ÎË´¤Êì¿Æ¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤ò½ã¿è¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢´è¤Ê¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Çë¸¶Íøµ×¡Ê¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤¤Èà¡Ù¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¥¯ー¥ë¤µ¤ò»ý¤Á¡¢Éö¤Ø»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÏ¡¸«°Ë¿¥¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀõÀîÍüÆà¡Ê±Ç²è¡Ø14 ¤ÎÌë¡Ù¡Ø¿ÍÏµ¥²ー¥à ¥Þ¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤～Å·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï～¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¡¢¥Ï¥ë¤ÈÉö¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¿È¤Ê¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤Ë¤Î¤ë¾®¸Í¿¹Èþºù¤ò±é¤¸¤ë¡£
Çë¸¶¤ÈÀõÀî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
Çë¸¶Íøµ×
ËÍ¤¬±é¤¸¤¿°Ë¿¥¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÌµ¤¤¤â¤Î¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï4¿Í¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¬°ìÈÖÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ã¤ÈÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÎ©¤ÁÊý¡¦ºÂ¤êÊý¤Ê¤É¡Ö°Ë¿¥¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤¬¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¤ª¤µ¤Ê¤Ê¤¸¤ß¤È¤·¤Æ¤Î¶õµ¤´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤Ï»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡×¤òÃÎ¤ëÊý¤Ë¤â¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀõÀîÍüÆà
¸¶ºî¤¬À¨¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¯³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤ëÈþºù¤ÏÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢½÷¤Î»Ò¤¬Æ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤âÍ§Ã£¤Ë°ì¿Í¤ÏÍß¤·¤¤¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¸å¤âÈþºù¤Î¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Èþºù¤¬¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÍÎÉþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤ÉÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤µ¤Ê¤Ê¤¸¤ß¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤ä¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é²êÀ¸¤¨¤ëÎøÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¸ÄÀË¤«¤ÇÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡Ù¤Ï2023Ç¯5·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡£