¡ÖÀÊÊ¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ïº¬¿¼¤¤¡×à¤¦¤º¤·¤ªÀèÀ¸á¤ËÄ¨Ìò£±£°Ç¯¡¡ÂçºåÃÏºÛ
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¤¦¤º¤·¤ªÀèÀ¸¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À£³¿Í¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©À¸ò¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¾¾ËÜ³ØÈï¹ð¡Ê£´£¹¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½·è¸øÈ½¤¬ÂçºåÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÀî°½»ÒºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¹ªÌ¯¤«¤ÄÈÜÎô¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò£±£°Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò£±£²Ç¯¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡££±£¶ÆüÉÕ¡£
È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾ËÜÈï¹ð¤Ï¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯£¹·î¡Á£²Ç¯£¸·î¡¢Åö»þ£±£¹¡Á£²£´ºÐ¤Î½÷À£³¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ä¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¡£»öÁ°¤ËÍç¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë´°Á´¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Î¿È¤À¤è¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ËÌ¾Á°¤â¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö½÷À¤È¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÀîºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤«¤éÍºá¤ÈÇ§Äê¡£¡ÖÆ°²è¤Î³È»¶¤ò¶²¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¬°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÃø¤·¤¯º¤Æñ¤Ë¤¹¤ëÈÜÎô¤Ê¶¼Ç÷¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾ËÜÈï¹ð¤Ë¤ÏÀÈÈºá¤Ê¤É¤ÇÁ°²Ê¤¬£³ÈÈ¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤â£±£³Ç¯´ÖÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½Ð½ê¤«¤éÌó£±Ç¯¸å¤ËÆ±¼ï¤ÎºÆÈÈ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ï½¬À¤Ï¸²Ãø¤ÇÀÊÊ¤Î¤æ¤¬¤ß¤ÏÁêÅö¤Ëº¬¿¼¤¤¡×¤È»ØÃÆ¤·¤¿¡£
ÂáÊáÅö»þ¡¢¾¾ËÜÈï¹ð¤ÏÀË½ÎÏ²Ã³²¼Ô¤Î¹¹À¸»Ù±ç¤ò¤¦¤¿¤¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡£»¨»ï¤¬´ë²è¤·¤¿ºÂÃÌ²ñ¤Ë¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç»²²Ã¤·¡¢²áµî¤ÎÉþÌòÃæ¤ËºÆÈÈ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡ÖÀÈÈºá¼Ô½è¶ø¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ò£³¡Ë¡×¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï£Ò£³¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ë£±£°Ç¯´Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·±Îý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£