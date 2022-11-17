鈴木亜美と後藤真希がコラボ！ BE：FIRST、坂道グループ3組も登場 『テレ東音楽祭2022冬』出演第2弾
11月23日17時30分放送の『テレ東音楽祭2022冬〜思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発〜』（テレビ東京系）の出演アーティスト第2弾が発表された。ASAYAN出身の鈴木亜美と後藤真希がコラボ、珠玉の冬メドレーを披露するほか、テレ東音楽祭初登場の龍玄とし（Toshl）が、スーパーヒット曲メドレーを熱唱する。
テレビ東京最大のお祭り「テレ東音楽祭」。今回は11月23日17時30分からおよそ4時間半の生放送。「テレ東音楽祭」ならではのアットホームな空気感で、過去のテレ東音楽祭の名場面や、アーティストの新しい楽曲、テレビ東京ならではの企画やコラボなど盛りだくさんの内容で届ける。
今回発表された出演アーティスト第2弾は以下の通り（50音順）。
天月
＝LOVE
AKB48
後藤真希
STU48
大黒摩季
櫻坂46
さくらみこ
GENIC
純烈・ダチョウ
SUPER BEAVER
鈴木亜美
Da‐iCE
Tani Yuuki
T.M.Revolution
龍玄とし（Toshl)
中山美穂
乃木坂46
THE BEAT GARDEN
BE：FIRST
日向坂46
広瀬香美
FUNKY MONKEY BABY’S
FANTASTICS from EXILE TRIBE
三浦大知
モーニング娘。’22
yama
LIL LEAGUE
wacci
このうち、＝LOVE、さくらみこ、GENIC、純烈・ダチョウ、龍玄とし（Toshl）、中山美穂、THE BEAT GARDEN、広瀬香美、FUNKY MONKEY BABY’S、yama、wacciが、「テレ東音楽祭」初登場となる。『テレ東音楽祭2022冬〜思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発〜』は、テレビ東京系にて11月23日17時30分放送。