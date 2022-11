音楽賞の最高峰、第65回グラミー賞のノミネーションが発表された。最多となったのは9部門で候補入りを果たしたビヨンセ。ケンドリック・ラマーの8つ、アデルとブランディ・カーライルの7つと続く。ビヨンセは夫ジェイ・Zと並んで歴代ノミネート数トップに躍り出た。

【写真】ジャスティン・ビーバー夫妻がキス 第64回グラミー賞レッドカーペット<フォトギャラリー>

米音楽界で最も権威ある賞として、全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞。第65回となる今回は新たに5部門が追加され、全91部門のノミネーションが発表された。

最多は年間最優秀アルバム賞など9部門で候補入りを果たしたビヨンセで、通算88のノミネート数となった。ジェイ・Zは今年、5部門でノミネートされており、同じく通算88に。米音楽界を代表するパワーカップルが、歴代最多ノミネートアーティストとして肩を並べた。

ビヨンセは、ノミネートされた9部門のうち3部門で受賞となれば、通算31個目の受賞となり、クラシックの偉人ゲオルク・ショルティと並んで歴代最多受賞アーティストとなる。当然、4つ受賞した場合は単独トップとなる。

第65回グラミー賞主要4部門のノミネートアーティストは以下の通り。

<年間最優秀レコード賞>

Don’t Shut Me Down/アバ

Easy on Me/アデル

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

You And Me On The Rock/ブランディ・カーライル Featuring ルーシャス

Woman/ドージャ・キャット

As It Was/ハリー・スタイルズ

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

About Damn Time/リゾ

Good Morning Gorgeous/メアリー・J. ブライジ

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

<年間最優秀アルバム賞>

Voyage/アバ

30/アデル

Un Verano Sin Ti/バッド・バニー

RENAISSANCE/ビヨンセ

In These Silent Days/ブランディ・カーライル

Music of the Spheres/コールドプレイ

Harry’s House/ハリー・スタイルズ

Mr. Morale & The Big Steppers/ケンドリック・ラマー

Special/リゾ

Good Morning Gorgeous (Deluxe)/メアリー・J. ブライジ

<年間最優秀楽曲賞>

Easy on Me/アデル

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

Just Like That/ボニー・レイット

God Did/DJ キャレド Featuring リリック・ロス、リル・ウェイン、ジョン・レジェンド、ジェイ・Z、Fridayy

abcdefu/ゲイル

As It Was/ハリー・スタイルズ

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

About Damn Time/リゾ

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)/テイラー・スウィフト

<最優秀新人賞>

アニッタ

ドミ&JD・ベック

ラトー

マネスキン

モリー・タトル

ムニ・ロング

オマー・アポロ

サマラ・ジョイ

トベ・ンウィーグウェ

ウェット・レッグ

第64回グラミー賞授賞式は、2023年2月5日(現地時間)にロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催される。