新DC代表、ジェームズ・ガンが今後の展望を語る「ファンの要望を聞く」

2022年11月1日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの傘下となる新会社「DCスタジオ」のCEOに、ピーター・サフランと共に就任したジェームズ・ガンが、今後の展望をツイートしている。



マーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズやDC映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』などで監督を務めたガンは、DCスタジオでクリエイティブ面を担っていき、サフランはビジネス面を担当することになる。

就任から1週間経った時点でガンがTwitterを更新し、DCのファンに向けて以下のようなメッセージを発信している。「DCスタジオの新たな(そして初代の)CEOとして、ピーター(・サフラン)と私は、君たちファンに感謝していること、そして、将来的にDCが進む道筋に関するファンの要望に耳を傾けていると伝えることが大切だと考えているよ」

As the new (& first ever) CEOs of DC Studios, Peter & I think it’s important we acknowledge you, the fans, & let you know we hear your different desires for the pathways forward for DC.

- James Gunn (@JamesGunn) November 6, 2022