ÇµÌÚºä46¡¦½©¸µ¿¿²Æ¡¢Ý¯ºä46¡¦¿û°æÍ§¹á¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ø¡¡ÇµÌÚºä¡õÆü¸þºä¥á¥ó¥Ð¡¼Â¿¿ô´ÑÍ÷¡Ö¡ÈºäÆ»Âç½¸·ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø½©¸µ¿¿²Æ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë1¿Í¤Ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÃµ¤¹¥é¥¸¥ª ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µÆüÍË19»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£9Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ý¯ºä46¡¦¿û°æÍ§¹á¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¡ÈºäÆ»Âç½¸·ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ý¯ºä46¡¦¿û°æÍ§¹á¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
¡¡ÇµÌÚºä46¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î½©¸µ¡¢Ý¯ºä46¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¿û°æ¤ÈÆ±¤¸¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤ÏÇµÌÚºä46Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡¢Ý¯ºä46Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¤È¶¦¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤âÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿½©¸µ¡£
¡¡½©¸µ¤Ï¿û°æ¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¿ô´Ñ¤ËÍè¤Æ¤Æ¡£ÇµÌÚºä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤Æ¡£Æü¸þºä¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¤Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Û¤ó¤ÈºäÆ»¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¡ËÂç½¸·ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½é¤á¤ÆÝ¯ºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤¤¦½©¸µ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ä¤¿¤ÁÇµÌÚºä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Ã¤Á¤â¤¹¤´¤¤¤¹¤Æ¤¤À¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¸¤ãÁ´Á³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤ÏÂª¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ý¯ºä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç´°À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÉ½¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤ÉÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤·¡¢¡Ö°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î1¶ÊÌÜ¤Ç¤ÏÝ°ºä46¤Î¡ÖÉÔ¶¨ÏÂ²»¡×¤ò¿û°æ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢½©¸µ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò²Î¤¦¿û°æ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë»ä¡¢¤â¤¦ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÎò¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Á³°ã¤¦¤«¤é¡¢¿û°æ¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¼«Ê¬¤¬Î¹Î©¤Ä»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÁª¤Ü¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿´¶¾ð¤ÎÎ®¤ì¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Û¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ù¤é¤Ù¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤·¡¢Èà½÷¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£