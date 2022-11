公開中の映画『奈落のマイホーム』から、メイキングカットと映像が解禁された。

『奈落のマイホーム』は、2021年に本国韓国で公開されると、初日に12万6千人を動員し、その年公開された韓国映画で第2位の興行収入を記録した映画。大都市ソウルの中心で起こった地盤沈下によって、突如“巨大陥没穴(シンクホール)”が発生。地下500mに落下したマンションの中で、サラリーマン一家や隣人たちが生き残ろうとする姿を描いたディザスタームービーだ。

平凡なサラリーマンのドンウォンは、11年の節約生活を経て、ソウルにマンションを購入、家族とともに引っ越してきた。同僚を招き“引っ越しパーティー”を開くが、大雨で巨大陥没穴(シンクホール)が発生。マンション全体と住人たちを僅か 1 分で飲み込んでしまう。ドンウォンは反りの合わない隣人・マンス、そして不幸にもこのマンションを訪れていた同僚たちと共に、地下500メートル下に落下。さらに大雨が降り始め、穴はどんどん水で満たされていく。

映画『奈落のマイホーム』 (C)2021 SHOWBOX AND THE TOWER PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

メガホンをとったのは、『ザ・タワー 超高層ビル大火災』や『第7鉱区』のキム・ジフン監督。また、『テロ、ライブ』、『バトル・オーシャン/海上決戦』などを手掛けたVFXチームが参加しているという。物語の中心となるサラリーマン・ドンウォンを演じるのは、『悪いやつら』など多数の映画やNetflixオリジナルシリーズ『D.P. -脱走兵追跡官-』などで知られるキム・ソンギュン。『毒戦 BELIEVER』などのチャ・スンウォンがクセの強い隣人・マンス役、ドンウォンの部下・キム代理役で『探偵なふたり:リターンズ』などのイ・グァンスらが出演している。

解禁された映像は、本作の撮影の舞台裏に迫ったメイキング。大掛かりなセットの数々が映し出されている。本作のメガホンをとったキム・ジフン監督は、企画の始まりについて「2007 年に海外で巨大なシンクホールが発生した。建物が中で潰れるほど巨大だった。韓国でそれほど巨大なシンクホールはないが、発生したらどうなるのかと想像してみた」と語る。本作では、マンションやプールなど、20以上の巨大セットが5ヶ月かけて制作されたという。映像では、近隣のマンションを含む町の一角を再現した大規模なセットも公開。これらの制作意図について、キム・ジフン監督は、「地下に閉じ込められたキャラクターが自由に動きまわることができるように、いくつものセットを繋げていった」と明かしている。

(C)2021 SHOWBOX AND THE TOWER PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

(C)2021 SHOWBOX AND THE TOWER PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

そのほか、チャ・スンウォンらキャストの証言により、全員で準備運動するなど、安全対策が行われたことも明らかに。非日常的な作品設定とは裏腹に、笑顔が絶えない現場の様子も切り取られており、チャ・スンウォンは「チームワークは最高だった。これ以上ないくらい」と鼻を高くして語る。一方で、土砂に埋もれたり、ずぶ濡れになる過酷な場面を本人たちが演じる場面も公開されている。

(C)2021 SHOWBOX AND THE TOWER PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

(C)2021 SHOWBOX AND THE TOWER PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

『奈落のマイホーム』は公開中。