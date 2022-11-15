ÉðÆâ½ÙÊå±é¤¸¤ëµÝ»È¤¤¤ÎÄ®°å¼Ô¡¡¡ØREVENGER¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¡ãÁÑ¾åÅ°ÇË¡ä¸ø³«Ãæ
¡¡2023Ç¯1·î¤è¤êTVÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡ØREVENGER¡Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬½êÂ°¤¹¤ë»¦¤·²°¡ÖÍøÊØ»ö²°¡×¤Î°ì°÷¡¦ÁÑ¾åÅ°ÇË¡ÊCV¡§ÉðÆâ½ÙÊå¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸µ³¤Â±¡¢Ä®°å¼Ô¤ÈÊ£¿ô¤Î´é¤ò»ý¤ÄÁÑ¾åÅ°ÇË¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV
¡¡ËÜºî¤Ï¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¤È¾¾ÃÝ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£»Ë¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿Ä¹ºê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÎÏ¤Ê¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÉü½²¤òÂå¹Ô¤¹¤ë»¦¤·²°¡ÖREVENGER¡×¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡ÁÑ¾åÅ°ÇË¤Ï¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÆùÂÎ¤Ç¥«¥é¥¯¥ê»Å³Ý¤±¤ÎµðÂç¤ÊµÝ¤ò°ú¤¡¢±ó¤¯¤Ë±£¤ì¤¿É¸Åª¤ò¼×ÊÃÊª¤â¤í¤È¤â¤Ë¼Í´Ó¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÍøÊØ»ö²°¤Î°ì°÷¡£¸µ³¤Â±¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Ç¡¢Æâ¿´¤Ë¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÇË²õ¾×Æ°¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç²¹ÏÂ¤ÊÄ®°å¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤Ï¹â¤¯ÉÏ¤·¤¼Ô¤Ë¤â¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Ä®¤Î¿Í¡¹¤«¤é¹¤¯Êé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«ÃæPV¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Ç²¹ÏÂ¤ÊÄ®°å¼Ô¤È¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¶í¤Ç¹ë²÷¤ËµÝ¤ò°ú¤¯ÍøÊØ»ö²°¤Î°ì°÷¤È¤¤¤¦¡¢Å°ÇË¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î´é¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Ç´ã¶À¤ò³°¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à°î¤ì¤ëÂç¿Í¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µÁ´³«¡£
¡¡ÉðÆâ¤Ï¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÅ°ÇË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¤«¤Ä¶ÚÆù¥¥ã¥é¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µÝ¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê°å¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿§¡¹¤Ê´é¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³ä¤È¤Þ¤È¤áÌò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ·à¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âæ»ì¤¬¡Ö¡Á¤À¤Í¡×¤Ç½ª¤ï¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯É½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØREVENGER¡Ù¤Ï2023Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£