¡Ø¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÇ¤Î¿·¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¡ª

大ヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のリバイバル版となる『Criminal Minds: Evolution(原題)』に出演する新キャストが発表された。

米Deadlineによると、今回出演が決定したのは、『ウエストワールド』や『CSI:ベガス』、『パッセージ』など数多くのドラマシリーズにゲストとして登場しているニコール・ペイセント。彼女は司法省の弁護士で、BAU(行動分析課)の運命に関する情報を明らかにするレベッカ役を複数話にわたって演じるとのこと。

レベッカは自身のInstagramで、『Criminal Minds: Evolution』への出演を報告。

「ニュースが報じられました。本当に心から感謝しています。『クリミナル・マインド』の素晴らしいキャスト&スタッフと一緒に仕事ができて、毎日が夢であり喜びです。撮影現場に入った瞬間から、みんな──誰もが信じられないくらい親切で歓迎してくれて、堅実だし、ただ素晴らしかったです」とコメント。自身のエージェントやビジネスパートナーの夫に感謝も伝えている。

リバイバル版では、シーズン1を通してパンデミックを利用して連続殺人犯のネットワーク“UnSub”を構築した首謀者イライアス・ヴォイトを追う展開に。イライアス・ヴォイトを演じるのは、『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』や『真夜中のミサ』などで知られるザック・ギルフォード。

また、エミリー・プレンティス役でカムバックするパジェット・ブリュースターのツイートによると、『GOTHAM/ゴッサム』のニコラス・ダゴストが登場する他、オリジナル版でJJの夫ウィリアム・ラモンテーン・Jrを演じたジョシュ・スチュワートのカムバックが期待される。

