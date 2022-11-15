¡Ø¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÇ¤Î¿·¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¡ª

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In a few weeks I will become an @JoeMantegna earring and I am chuffed about it. PS we¡Çve moved into @zachgilford head and it¡Çs a lovely place, so much light, and there¡Çs a dog park down the street. pic.twitter.com/oedxMs4J34
- Kirsten Vangsness (@Vangsness) November 10, 2022
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