¥¸¥ã¥ó¡¦¥ì¥Î¤¬¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ë!?Éã¤ÈÌ¼¤ÎÎ¹ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ØÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª

フランスを代表する映画俳優ジャン・レノが等身大のアンドロイドに扮し、娘との関係修復のため、彼女の失われた初恋をめぐる旅に出る姿を描いたビタースウィートなフレンチ・ラブコメディ『伝えたかった、アイラブユー』(原題:All Those Things We Never Said)が、「スターチャンネルEX」にて12月28日(水)より独占日本初配信! この度、予告編映像と場面写真が初公開となった。

『伝えたかった、アイラブユー』概要

フランスのナンバー1ベストセラー作家として知られるマルク・レヴィが、自らショーランナーとして製作・出演。フランスを代表する映画俳優ジャン・レノをキャストなど豪華キャストを迎え、パリ、ブリュージュ、ベルリン、マドリードのヨーロッパの美しい4都市と、2005年と1989年、ふたつの時代を舞台に、人生のセカンド・チャンスをテーマにしたストーリーを紡いでいく。全9話。



予告編では、主人公ジュリア・ソレルの元に、葬儀で見送ったはずの父親ミシェル・ソレルが箱に入って自宅に届けられる衝撃の映像が収められている。姿形も変わらない父は「私はアンドロイドだ」と上機嫌に語りかける。ジュリアは過去に、愛する人と無理やり引き離された経験から生前、父とは距離をとっていた。「仲直りしよう」と提案する父のアンドロイドに説得され仲違いしていた二人はお互いを知るため旅に出ることに。果たして父と娘の“最後の旅”の行方は…。

あらすじ



自分の結婚式の数日前に、長年疎遠だった父ミシェルの訃報を知らされたジュリアは、やむなく式を延期することに。悲しみと同時に長年の確執が思い出され、動揺する。葬儀の翌日、ジュリアの家に大きな木箱が届く。中を開けてみると、そこには父と瓜二つの等身大のアンドロイドが入っていた。父の記憶を受け継いだというアンドロイドは、バッテリーの寿命である6日間で、ジュリアと一緒に旅に出たいと言う。ジュリアは反発しながらも、アンドロイドと共にブリュージュへと向かうことにするが…。

キャスト&スタッフ

アンドロイドの父ミシェル・ソレル役は、『ニキータ』、『レオン』などリュック・ベッソン監督作品の常連として活躍し、『ミッション・インポッシブル』や『WASABI』など、ハリウッドや日本でも人気の高い、フランスを代表する国際派俳優、ジャン・レノが演じる。娘ジュリア・ソレルを演じるのは、ルーマニア出身のドイツ人俳優アレクサンドラ・マリア・ララ。『ヒトラー ~最期の12日間~』での演技を見たフランシス・F・コッポラが彼女に手紙を出し、『コッポラの胡蝶の夢』の主役をオファーしたという実力派。ジュリアの親友ロベール役には、本作の原作・脚本・製作総指揮を務めるフランスの作家、マルク・レヴィ(『恋人はゴースト』)が扮するほか、ジュリアの初恋の相手トマスの現在を演じるのは、スペイン人俳優アレックス・ブレンデミュール(『愛を綴る女』)。

ミゲル・クルトワ(『青い殺意』)が脚本と監督を務める。

『伝えたかった、アイラブユー』配信&放送情報

【配信】「スターチャンネルEX」

<字幕版>12月28日(水)より独占配信開始 毎週水曜2話ずつ更新

【放送】〈字幕版〉2023年2月放送開始予定

公式ページ:https://www.star-ch.jp/drama/allthosethings

(海外ドラマNAVI)