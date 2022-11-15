Ãæ¹ñ¡È¥¹¥Ñ¥¤ºá¡É¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¡¡´Æ»ëÀ¸³è7¤«·î¤ÇÂÀÍÛ¤Ï¡Ö15Ê¬¡×¤À¤±¡¡²á¹ó¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¾Ú¸À
Ãæ¹ñÅö¶É¤Ë¥¹¥Ñ¥¤ºá¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢6Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¹´Â«¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£7¤«·îÂ³¤¤¤¿´Æ»ëÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÂÀÍÛ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È¤¿¤Ã¤¿15Ê¬¡É¤È¡¢²á¹ó¤Ê¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÎëÌÚ±Ñ»Ê¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÀÄÇ¯¸òÎ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢200²ó°Ê¾å¡¢Ë¬Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯Á°¤Î2016Ç¯7·î¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤éËÌµþ¤Î¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¶õ¹Á¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÇòÃëÆ²¡¹¡¢½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¡È¹´Â«¡É¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ±Ñ»Ê¤µ¤ó¡Ê65¡Ë
¡Ö6¿Í¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÁ¤Î°¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê6¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ØÎëÌÚ¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¡ØÎëÌÚ¤À¡Ù¤È¡ËÅú¤¨¤ë¤«¡¢¸þ¤³¤¦¤¬Áá¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡¢¤°¡¼¤Ã¤È²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×
¼Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£ÃË¤¿¤Á¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖËÌµþ»Ô¸ø°Â¶É¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ºá¤Ç¹´Â«¤¹¤ë¡×¤È¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤¿Àè¤Ï¡È¸Å¤Ó¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ±Ñ»Ê¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÌÜ±£¤·¤ò¡Ë¸å¤í¤«¤é³°¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸«¤¿¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸Å¤Ó¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤È±þÀÜ¥»¥Ã¥È¤À¤±¤Î´ÊÁÇ¤ÊÉô²°¤Ç¡¢Áë¤Ï¹õ¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç¼×¤é¤ì¡¢³°¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤Î´Æ»ë°÷¤¬¸òÂåÀ©¤Ç24»þ´Ö¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎºÝ¤Þ¤Ç¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÏ²¼¤Î¼Ð¤á¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö504¹æ¼¼¡×¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤Ï3¿Í¤ÎÃË¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤óÃæ¤Î¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÀèÀ¸¡Ù¤È¸Æ¤Ù¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÀèÀ¸¡×¤¬¼ÁÌäÌò¤Ç¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ±Ñ»Ê¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª¤Þ¤¨¤ÎÍ§Ã£¤òÁ´°÷¡¢¸À¤¨¡Ù¤È¡£¡ØÃæ¹ñ¤ÎÍ§Ã£¤ÏÃ¯¤À¡£»æ¤Ë½ñ¤±¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÍ§Ã£¤ÏÃ¯¤À¡£»æ¤Ë½ñ¤±¡Ù ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡×
²¿¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤«¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÃÙ¤¤¤È¤¤ÏÌë11»þº¢¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬ËèÆü¡¢Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë»þ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¶É¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤ÏÁëºÝ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡È1µÓ¤Î°Ø»Ò¡É¤Ç¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ±Ñ»Ê¤µ¤ó¡Ê65¡Ë
¡Ö¡ÊÁë¤«¤é¡Ë1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤¢¡¼¤Ã¤Æ¡Ä15Ê¬¡£µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
´Æ»ëÀ¸³è¤Ï7¤«·î¡¢Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÂÀÍÛ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î15Ê¬¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¤½¤Î¸å¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2013Ç¯12·î¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î¤ª¤¸¤Ç¡¢ÍÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿Ä¥À®Âô»á¤¬¼ºµÓ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸å¤ËËÌÄ«Á¯¤ÏÄ¥»á¤Î½è·º¤òÈ¯É½¡Ë¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¤³¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ±Ñ»Ê¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¡Ë¿·²Ú¼Ò¤ÇÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢Á´¤Æ¡Êµ¡Ì©¡Ë¾ðÊó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë ¡Ê¤È¸¡»ö¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤¿¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£Ç¯10·î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£¹´Â«Á°¡¢96¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï68¥¥í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ±Ñ»Ê¤µ¤ó
¡ÖÀ¤³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹ñ¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¸¢¾õÂÖ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£º£¤Î½¬¶áÊ¿»á´Þ¤á¡¢ÅÞ¤ÎÂÎ¼Á¤Ï¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×