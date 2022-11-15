Èà¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¥À¥á¡©¡ª¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ4Áª¡ª
¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë½÷À¤ÏÃËÀ¤«¤é°µÅÝÅª¤Ë¥â¥Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥â¥Æ¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¼«Ê¬¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë
¿Ä¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤â¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤â¤½¤Î½÷À¤«¤é¤«¤Ê¤ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤ÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë
¿Ä¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤¬¤È¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤«¼ºÇÔ¤ò¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃËÀ¤â¡ÖÎå¤Þ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃË¿´¤ò¾å¼ê¤Ë¤¯¤¹¤°¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±ÃËÀ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë
¿Ä¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤â¡¢°ÍÂ¸¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Â«Çû¤Ï¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¼æ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¯²¼ÃËÀ¤«¤é¤Ï¡ÖÍê¤ì¤ë½÷À¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¥â¥Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯¾åÃËÀ¤«¤é¤Ï¡Ö°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤½÷À¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¥â¥Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÐÅù¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë
½÷À¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÏÃ¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÈÂÐÅù¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤È¤¤á¤¯ÃËÀ¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¿Ä¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¡ª
¿Ä¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¦¤¨¤ËÎø°¦¤âÀ®½¢¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤È¡¢¤¤¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Ä¤Î¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Êsetsuko/¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë