¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î²È¤Ë¸«ÃÎ¤é¤Ì¿·ÉÊ¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ä¡¡ÉÔ¿³¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡Ö¤ªã±¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô130Ëü¿Í¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦´Øº¬¤ê¤µ¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÉÔ¿³¤Ê½ÐÍè»ö¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡´Øº¬¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤µ¡¡¿·ÉÊ¤Î¡¡¹õ¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬²È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡¡»ä¹õ¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¡½÷¾¤¬¤³¤ÎÁ°¤ªÁò¼°¤À¤«¤é¡¡¹õ¤¤¥Ï¥ó¥«¥ÁÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¡»×¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹õ¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤¨¤é¤¤¤Í¡ª¡¡1Ëç¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È³Î¤«¤Ë¤¤¤¶¤Ã¤Æ»þ¡¡º¤¤ë¤è¤Í¡¼¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¡¡»ä¹õ¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Øº¬¤Ï¡Ö¤¨¡©¤¤¤ä¤³¤ÎÁ°ÀöÌÌ½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡¢½Ð¤«¤±¤Æ¡¡»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÀö¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¥³¥ì¡¼¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¤é¡¡»ä¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡©Íýº»¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»ä»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡©¡¡¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡¡¤¢¤ì¡¼¤¦¤Á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡¡Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¤µ¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ý¤Á¼çÉÔÌÀ¤Î¡¡¿·ÉÊ¤Î¹õ¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤«¡¡ÉÝ¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤ªã±¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£