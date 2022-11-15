¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡¦¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¡ß¤¹¤Ã¤¤ê¤Ê¸åÌ£¡ª¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬Á´¹ñ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤É¤³¤ò¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬´ë²èÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¿È¶á¤Ê¾®ÇäÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢º£Ç¯¤âÂÔË¾¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª 2022Ç¯11·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾Á°¤Ë¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï2020Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ìÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ËÌ£¤â¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×¤ÏÌ¾Á°¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥À¡¼¥¯¤Î3¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¤Þ¤µ¤ËÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤Î¥é¥Æ¤Ë´üÂÔ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
°ì¸ý°û¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¸ý¤ÎÃæ¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ÷Ì£¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¡¢¹¬¤»¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¤¤ê¤Ã¤ÈºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥ß¥ë¥¯¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÊ¤Î¤è¤¤´Å¤ß¡×¤½¤ó¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤Ë¡¢¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¦¤Á¤Ç°û¤àºÝ¤Ï¡¢²¹¤á¤Æ¤ß¤Æ¤â¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤½¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢1ËÜ¡Ê200ml¡ËÅö¤¿¤ê139kcal¡ª
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ÏÈëÌ©¤¬¡ª
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢Á´4¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸³«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡ª ¥Ä¥ê¡¼¤ä¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¥«¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
Îä¤¨¹þ¤àÅß¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡ª ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹®¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Æ¡×
È¯ÇäÆü¡§ 2022Ç¯11·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¾¦ÉÊÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§
https://enjoystarbuckschilled.jp/triplechocolatelatte.html
Text¡õPhoto¡§ÂçÌîÍ´õ
¡ü¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡Ê¼òÎà¤ÎÄó¶¡¡ËÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀßÅù¤Ø¤´³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÎ¹¹ÔÃæ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¼Â»Ü¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£