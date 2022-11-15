¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¿·³¤À¿´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡ª¡¡¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡ÙÂ³ÊÔ¤Ï2°Ì¡ª
¡¡11·î12¡Á13Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤¬¡¢½é½µÅÚÆüÆ°°÷98Ëü3000¿Í¡¢¶½¼ý13²¯8600Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢½éÅÐ¾ì¼ó°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¸ø³«¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÎß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷133Ëü¿Í¡¢¶½¼ý18²¯8400Ëü±ß¤òµÏ¿¡Ê¿ô»ú¤Ë¤Ï11·î7Æü¼Â»Ü¤ÎIMAXÀè¹Ô¾å±ÇÊ¬´Þ¤à¡Ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê¶½¼ý250.3²¯±ß¡ËÂÐÈæ¤ÇÆ°°÷138.7¡ó¡¢¶½¼ý147.4¡ó¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê¶½¼ý141.9²¯±ß¡ËÂÐÈæ¤ÇÆ°°÷114.9¡ó¡¢¶½¼ý114.7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ö11·î12¡Á13Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¡¡2°Ì¤â½éÅÐ¾ì¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¡¢½é½µÅÚÆüÆ°°÷20Ëü1000¿Í¡¢¶½¼ý3²¯2700Ëü±ß¤ò¤¢¤²¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¸ø³«¤«¤é3Æü´Ö¤Ç¤ÏÆ°°÷30Ëü¿Í¡¢¶½¼ý4²¯9000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¸ø³«15½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØONE PIECE FILMRED¡Ù¡£¤³¤Á¤é¤ÏÎß·×¤ÇÆ°°÷1316Ëü¿Í¡¢¶½¼ý182²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ë¤Ï¸ø³«11½µÌÜ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö ¥Þ¥¸LOVE¥¹¥¿¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù¤¬Àè½µ¤Î8°Ì¤«¤éÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£5°Ì¤Ë¤Ï¸ø³«5½µÌÜ¤Î¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤ÏÎß·×¤ÇÆ°°÷83Ëü¿Í¡¢¶½¼ý10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¿·ºî¤Ï¡¢¿å¾åÊÙ¤ÎÎÁÍý¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¸¶°Æ¤È¤·ÂôÅÄ¸¦Æó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÅÚ¤ò¶ô¤é¤¦½½Æó¥õ·î¡Ù¤¬7°Ì¤Ë¡¢°æ¾å¹ÓÌî¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤ÈËÀî±Ù»Ê¶¦±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¤¢¤Á¤é¤Ë¤¤¤ëµ´¡Ù¤¬9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡11·î12¡Á13Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Âè1°Ì¡§¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù
Âè2°Ì¡§¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù
Âè3°Ì¡§¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù
Âè4°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö ¥Þ¥¸LOVE¥¹¥¿¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù
Âè5°Ì¡§¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¡¾¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¾ Ì½¤Í¼°Ç¤Î¥¹¥±¥ë¥Ä¥©¡Ù
Âè7°Ì¡§¡ØÅÚ¤ò¶ô¤é¤¦½½Æó¥õ·î¡Ù
Âè8°Ì¡§¡ØÄç»ÒDX¡Ù
Âè9°Ì¡§¡Ø¤¢¤Á¤é¤Ë¤¤¤ëµ´¡Ù
Âè10°Ì¡§¡Ø£Ò£Ò£Ò¡Ù