½Î¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤¬½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤«¡¡ÂáÊá
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î³Ø½¬½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ20ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê»Ô¤Ë½»¤àÂç³Ø1Ç¯¤Î¿ù»³ÇîÍ¦ÍÆµ¿¼Ô¤Ï9·î26Æü¡¢¼«Âð¤ÇÃæ³Ø3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê14¡Ë¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ù»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÄÌ¤¦³Ø½¬½Î¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡26ÆüÄ«¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤¿¤á¡¢Êì¿Æ¤¬³Ø¹»¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¿ù»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÆµ¿¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¿ù»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£