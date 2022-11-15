¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¼«¿È¤Ë¤è¤ë¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Ìë¡£¡×¥À¥ó¥¹Æ°²è²ò¶Ø¡¡¡ØÈÈÂô¤µ¤ó¡Ù8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«
¡¡OP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Ìë¡£¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÈÈ¿Í¤ÎÈÈÂô¤µ¤ó¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¤è¤ê¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¿·ÉÍ¥ì¥ª¥óËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤Ë¡£Ê»¤»¤ÆÂè8ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Ìë¡£¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶°Æ¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¡¢¤«¤ó¤Ð¤Þ¤æ¤³¤Ë¤è¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹õ¥¿¥¤¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡ÈÈÈ¿Í¡É¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡£2017Ç¯¤è¤ê¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼S¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï230ËüÉô¤òÆÍÇË¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ëÈÈºáÅÔ»Ô¡¦ÊÆ²ÖÄ®¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¼¿¹õ¤Î¿ÍÊª¡ÈÈÈ¿Í¤ÎÈÈÂô¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡É¤ÎÆü¾ï¡¦¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥®¥ã¥°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎOP¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬²Î¤¦¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Ìë¡£¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÍÙ¤ëÈÈÂô¤µ¤ó¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¼«¿È¤¬ÍÙ¤ë¡Ú¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó Ver. ÈÈÂô¤µ¤ó¥À¥ó¥¹Æ°²è¡Û¤¬¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¸ø¼°TikTok¤ä¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢YouTube¤ÎShoPro¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥³¥Ê¥ó¥º¥Ò¥ó¥È¡ÖÌÓ¶Ì¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÍè¤¿ÈÈÂô¤µ¤ó¡£Íø¸ý¤Ê¸¤¤ÏÈÈºá¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÍÇ½¤Ê¶¦ÈÈ¼Ô!?¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡É¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÈÈ¿Í¤ÎÈÈÂô¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢TOKYO MX¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË25»þ5Ê¬¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË25»þ59Ê¬¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£Netflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£