ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¡ÖÎ¢¹¤ÃË»Ò¡×¸í¥Õ¥©¥í¡¼¡© ¡Ö²¶¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¾Ð¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖµÕ¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¢¤¬¤ëÀâ¡×¤ÎÀ¼
ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Ï11·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎTwitter¤ò¹¹¿·¡£¤È¤¢¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸í¥Õ¥©¥í¡¼¡© ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡õÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤â¸«¤ë¡Û
¡ÖÈ¿±þ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾è¤Ã¼è¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¸í¥¿¥Ã¥×¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¸¶°øÄ´¤ÙÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£13ÆüÌë¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÎ¢¹¤ÃË»Ò¡×¤òÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¸¶°ø¤ÏÄ´¤ÙÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤í¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¶¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¾Ð¡×¤È¡¢¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÄù¤á¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø²òÌÀ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÊó¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡© ¹ÔÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÎTwitter¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:¼íÌî ¿Î)