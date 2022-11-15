¤×¤Ã¤¯¤êËÄ¤é¤ó¤ÀÇ¤Î¤Ò¤²ÂÞ¤Ë¥á¥í¥á¥í¡¡¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¡×
¡¡¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¦¥£¥¹¥«¡¼¥Ñ¥Ã¥É¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤Ò¤²ÂÞ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¸ý¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¬¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î¤Ò¤²ÂÞ¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¤Ò¤²ÂÞ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Ò¤²ÂÞ¤ÎËÄ¤é¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¡£¤½¤ì¤Ï5ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â·òºß¤Ç¡¢¤×¤¯¤×¤¯¤È¤·¤¿¤ª¸ý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÅÙ¡¹SNS¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤²ÂÞ¤¬ËÄ¤é¤à¸½¾Ý¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë»þ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÆóÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÇ¤¸¤ã¤é¤·¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤Ò¤²¤¬Á°Êý¤ò¸þ¤¡¢ËÄ¤é¤ß¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¡¢Ãæ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤«²¿¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤È»×¤¦¤Û¤É¡£¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¤Ò¤²ÂÞ¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦w¡×¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤Àð÷¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Ò¤²ÂÞ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¿ô¤Ï5Ëü·ïÄ¶¡£ÊÖ¿®Íó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤×¤Ë¤×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢Åê¹Æ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¿È¤òÄ¹¤¤ÌÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤Æ¤â¶ÚÆù¼Á¤Ç½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ÎÆ°¤¤È¤Ò¤²ÂÞ¤ÎËÄ¤é¤ß¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Ò¤²ÂÞ¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦w#Ç pic.twitter.com/uTBCGOC5jV
— ¥Á¥í¥ë (@tirol1012) November 9, 2022
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¥Á¥í¥ë¤µ¤ó¡Ê@tirol1012¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡Ë