¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¡×·ÈÂÓÂç¼ê3¼Ò¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â3G½ªÎ»¤Ø
¡¡ÄÌ¿®Âç¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï14Æü¡¢½¾Íè·¿¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¡×¤Ç¼ç¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë3G²óÀþ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢2024Ç¯1·î31Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤ê¹âÂ®¤Ê4G¤ä5G¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢3G¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¡¢ÅÅÇÈ¤ÎÍ¸úÍøÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß3G¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë·ÀÌó¥×¥é¥ó¤äÃ¼Ëö¤ÎÊÑ¹¹¤¬É¬Í×¤Ç¡¢16Æü¤«¤é°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡3G¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯3·îËö¤ËKDDI¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ï2026Ç¯3·îËö¤Ç½ªÎ»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2022Ç¯11·î15ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë