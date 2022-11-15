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¡¡1985Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWhitney Houston¡Ù¤¬¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖSaving All My Love For You¡×°Ê¹ß¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤¬7¶ÊÏ¢Â³¤ÇÁ´ÊÆ¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡ÈTHE VOICE¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢CD¤ÎÎß·×¥»¡¼¥ë¥¹¤Ï2²¯Ëç°Ê¾å¡¢6ÉôÌç¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ò¸Ø¤ëÅÁÀâ¤Î²ÎÉ±¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡£Ë×¸å10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤Î²Î¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
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