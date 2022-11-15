¹á¤ê¤Î¸ú²Ì¤ÇÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉŽ¤Ž¢Ç¾¤Î³èÀ²½Ž£Â¥¤¹ÍýÍ³
¡Ê¼Ì¿¿¡§Rhetorica¡¿PIXTA¡Ë
¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¡¼¤È¤Ï¡¢¿¢Êª¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿ÀºÌý¡Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¡¢°Ê²¼¥¢¥í¥Þ¡Ë¤Î¹á¤êÀ®Ê¬¤¬¿À·Ð¡¢ºÙË¦¤Ê¤É¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼«Á³ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ê¤É¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¿Í¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤ÎËº¤ì¤è¤ê¤â¡Ö¤Ë¤ª¤¤¡×¤¬Àè
Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ»¼èÂç³Ø°å³ØÉô¤Î±º¾å¹îºÈ»á¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¡¼¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÍÍÑÀ¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±º¾å»á¤Î¹Ô¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ï¡¢ÓÌ¿À·Ð¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ§ÃÎµ¡Ç½¡ÊÍý²òÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¡Ë¤ÎÄã²¼Í½ËÉ¡¦²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¤·¤Æ»ä¤â¤è¤¯¡Ö¤É¤Î¥¢¥í¥Þ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥í¥Þ¤ÎÀ®Ê¬¤½¤Î¤â¤Î¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¢Êª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÄºîÍÑ¤ò³è¤«¤·¡¢´¶¾ð¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¡×¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ï¥¢¥ß¥í¥¤¥É¥Ù¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤¬Ç¾¤ËÃßÀÑ¤·¡¢Ç¾¤Î¿À·ÐºÙË¦¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤ºÇ½é¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÓÌ¿À·Ð¤Ç¤¹¡£¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÓÌ¿À·Ð¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë³¤ÇÏ¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢µ²±¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î7³ä¤òÀê¤á¤ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ä¡¢½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤ËÂ¿¤¤¥ì¥Ó¡¼¾®ÂÎÉÂ¤Ç¤Ï¡¢·ò¾ï¤Ê¹âÎð¼Ô¤è¤ê¤âÓÌ³Ð¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÇ¾¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ÎÂ¿¤¯¤¬ºÆÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢ÓÌ¿À·Ð¤È³¤ÇÏ¤Ë¤ÏºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤ÓÌ¿À·Ð¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿À·ÐºÙË¦¤¬ºÆÀ¸¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢³¤ÇÏ¤ä¼þÊÕ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÓÌ³Ð¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿¢ÊªËÜÍè¤ÎºîÍÑ¤ò³è¤«¤·¤ÆÓÌ¿À·Ð¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯·ÑÂ³Åª¤Ë»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥í¥Þ¤Ï¡¢ÓÌ¿À·Ð¤ËÍ¿¤¨¤ë»É·ã¤È¤·¤ÆÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢µ²±¾ã³²¤Î²þÁ±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç§ÃÎ¾É¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤âµ¯¤³¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥í¥ÞÎÅË¡ÁÏÂ¤µ¡¹½¤È¡¢Ç§ÃÎ¾É¥±¥¢¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¤ª¤ì¤ó¤¸¤·¤Ã¤×¤Ï¸½ºß¡¢10¥«½ê°Ê¾å¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ç¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤ëº¤¤ê¤´¤È¡ÊË½¸À¡¦Ë½ÎÏ¡¦µñÈÝ¡¦×Ñ×Ë¡¦ÍÞ¤¦¤Ä¡¦Ìµµ¤ÎÏ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¡Ë¤ÎÄøÅÙ¤ÈÉÑÅÙ¤ò¥¢¥í¥Þ¤Î»ÈÍÑÁ°¡¦»ÈÍÑ¸å¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÜ¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿80ºÐ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó
80ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡¢¤½¤ï¤½¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¤Î¥¤¥éÎ©¤Á¤Î¸¶°ø¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¡ÈÀ¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëËýÀÅª¤ÊÈèÏ«´¶¤ä·ñÂÕ´¶¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¸«Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥í¥Þ¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¥·¡¼¥ë¤ò¶»¸µ¡ÊÈ©Ãå¤Î¾å¤ä°áÎà¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¡Ë¤ËÅ½¤ê¡¢1¥«·îÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£»È¤Ã¤¿¥¢¥í¥Þ¤ÏÄ«¤Ï»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¥«¥ó¥Õ¥¡¡¼¤È¥ì¥â¥ó¡¢Ìë¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¿¿Àµ¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¥¹¥¤¡¼¥È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡È¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤Æ¡¢³ÐÀÃ¤È¿çÌ²¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤¬À°¤¤¡¢´¶¾ð¤¬²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éé¤Î´¶¾ð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¹ÔÆ°¤¬¸º¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç1Æü¤Ë5¡¢6²óÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢1²óÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¥·¡¼¥ë¤Ê¤·¤Ç1¥«·î´Ö²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÜ¤ë²ó¿ô¤¬¸¡¾ÚÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È²÷¤Î»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤¹ÔÆ°¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡É¤È¡¢¡È²÷¤Î»É·ã¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬ºÆ³«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¡É¤Ç¤·¤¿¡£¹á¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤È´¶¾ð¤òÀ°¤¨¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì»þÅª¤Ê¤¤¤ä¤·¤Î¸ú²Ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤¹ÔÆ°¤òºî¤ê½Ð¤¹±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥í¥Þ¤Ç¿´¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤òÆü¡¹¡¢¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¸ú²Ì¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ð¸î¤¹¤ë²ÈÂ²¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¸¡¾Ú¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢È¯¾É¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆó¼¡Åª¤ÊÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¡¢Í¾²Ë³èÆ°¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÉ®¼Ô¤¬¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¿Í¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°¤¤¿Í¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¸¶°øÊª¼Á¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥ß¥í¥¤¥É¥Ù¡¼¥¿¤¬Ç¾¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤¬»ë¾²²¼Éô¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤ÆÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÌ²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤æ¤¦¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾õÂÖ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¾¤ó¤Ç¹üÀÞ¤·¡¢¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿89ºÐ¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤É¡¢À¸¤¤ë°ÕÍß¤¬Äã²¼¤·¡¢À¼¤Þ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥¢¥í¥Þ¤Î¥·¡¼¥ë¤ò1¥«·îÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎµïÌ²¤ê¤¬¸º¤ê¡¢À¼¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¡¼¤¬ÌòÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Î¾É¾õ¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¡¼¤ò½¬´·²½¤µ¤»¤è¤¦
Ç§ÃÎ¾É¤Ï20Ç¯¡¢30Ç¯¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ°Ê¾å¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢40¡Á50Âå¤«¤éÂÐºö¤ò»Ï¤á¤Æ¤âÁá¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë½¬´·¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÓÌ³Ð¤«¤é»É·ã¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¡¼¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢ËèÄ«¡¢ËèÈÕ¤ÎÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¸ú²Ì¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¥í¥Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Áª¤Ö¥¢¥í¥Þ¤Ï¡¢Ä«¤ÏÆ¬¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥Ã¥«¡ÊÇ¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ë¤ÏNG¡Ë¤ò¡£Ìë¤Ï¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ä¥¹¥¤¡¼¥È¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¿¿Àµ¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥Û¡¼¥ê¡¼¥Õ¡¢¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¹á¤ê¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥â¥ß¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥Þ¥ó¤âÃæ¿õ¿À·Ð¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Áª¤ÖºÝ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ë§¹áÀ®Ê¬100¡ó¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¥¢¥í¥Þ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹çÀ®¹áÎÁ¤Çºî¤Ã¤¿¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤âÂ¿¿ô»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤Î¸ú²Ì¡¦¸úÇ½¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤ÎÌÌ¤«¤é¤âÄ¹´üÅª¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ëÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¡¼¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¡§±º¾å¹îºÈ¡Ø¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë
¡ÊÃÓÃ¼ ÈþÏÂ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒMIWAIKEHATAÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥í¥ÞÎÅË¡ÁÏÂ¤µ¡¹½ÂåÉ½Íý»ö¡¢Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³ØÌô³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë