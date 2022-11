モデルのKoki,さんは11月13日に、自身のInstagramを更新。父親で俳優の木村拓哉さんとの親子ツーショットを公開しました。



「トトの娘に生まれてこれて本当に幸せです」

Koki,さんは同日に50歳の誕生日を迎えた木村さんへ「Happy Birthday to the best dad in the World(世界一のお父さんハッピーバースデー) いつも本当にありがとう! トトの娘に生まれてこれて本当に幸せです」と祝福のメッセージをつづり、2枚の親子写真を投稿しました。

1枚目は赤ちゃんの頃のKoki,さんに木村さんがキスをする写真。2枚目では木村さんがKoki,さんの腰に手を回すツーショットを披露しました。2人の整った顔立ちが際立った“美しすぎる”親子写真を見せています。

同日にフルート奏者の実姉・Cocomiさんも自身のInstagramを更新。木村さんとソファで身を寄せ合うショットなどを公開し、「ベストフレンド父上のお誕生日でございます。50歳!このままいっちゃってくださいな」と祝福しています。(文:宍戸 奏太)