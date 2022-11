2012年に亡くなった人気歌手ホイットニー・ヒューストンさんの伝記映画『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』から、名曲「I Will Always Love You」(オールウェイズ・ラヴ・ユー)と共に伝説的なライブシーンを収めた最新予告映像が公開された。

本作は、圧倒的な歌声で世界を魅了し、グラミー賞6冠など400を超える受賞歴でギネス世界記録に認定されるなど、音楽史に残る偉業を成し遂げたヒューストンさんの半生を追った伝記映画。『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』(2019)のナオミ・アッキーがホイットニーさんを演じ、脚本を『ボヘミアン・ラプソディ』のアンソニー・マクカーテンが担当。『ハリエット』のケイシー・レモンズ監督がメガホンを取った。

最新予告映像では、ホイットニーさんがケヴィン・コスナーと共演した大ヒット映画『ボディガード』(1992)の主題歌にして、最大のヒット曲となった「I Will Always Love You」を歌い上げるライブシーンが登場。さらに、スーパーボウルにおけるアメリカ国歌独唱など、ホイットニーさんを語る上で欠かせない名シーンが映し出されている。(編集部・入倉功一)

映画『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』は12月23日よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開