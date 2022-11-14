¤Þ¤¿µë¿©¤Ë¶âÂ°ÊÒ¤¬º®Æþ¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¡¡»ùÆ¸¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤·
°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢µë¿©¤Î¤ß¤½½Á¤ËÄ¹¤µ¤ª¤è¤½2¥»¥ó¥Á¤Î¶âÂ°ÊÒ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤¿µë¿©¤Ë¶âÂ°ÊÒ¤¬º®Æþ¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¡¡»ùÆ¸¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤·
°û¤â¤¦¤È¤·¤¿»ùÆ¸¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË»Ò»ùÆ¸¤Ï°û¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
14Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡¢ËÅÄ»Ô½»µÈÄ®¤ÎÃÝÂ¼¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤¬¡¢µë¿©¤Î¤ß¤½½Á¤ËÄ¹¤µ¤ª¤è¤½2¥»¥ó¥Á¤ÎºÙ¤¤¶âÂ°ÊÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤½½Á¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÔÆâ¤ÎÆîÉôµë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â26¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÛÊªº®Æþ¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶âÂ°ÊÒ¤Îº®Æþ¤Ï¤³¤È¤·3²óÌÜ¤Ç¡¢ËÅÄ»Ô¤Ï¸¶°øµæÌÀ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£