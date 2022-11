【今週のおすすめ最新海外ドラマ】あの伝説の『テレタビーズ』が復活！ショーン・ビーン出演の戦争ドラマも初放送

11月14日(月)から11月20日(日)に配信・放送がスタートする最新のおすすめ海外ドラマをご紹介! 今週は、『グレイズ・アナトミー』のパトリック・デンプシーが出演する大傑作金融サスペンス『DEVILS〜金融の悪魔〜』の第二章、大人気子ども向け番組『テレタビーズ』の復活や、シリーズ通して愛され続けている『サンタクローズザ・シリーズ』など人気作品が目白押し!

11月14日(月)独占配信スタート。

1997年から2001年まで英BBCで放送され、世界120か国以上で親しまれた幼児向け番組『テレタビーズ』が復活。過去に365エピソードが製作され、世界的な社会現象となった本シリーズ。おなかにテレビの画面を、頭にアンテナを付けた紫色のティンキーウィンキー、緑のディプシー、黄色のラーラ、赤のポーが登場し、物語を繰り広げていく。

人間なのか、宇宙人なのか。不思議なキャラクターでありながら、カラフルな世界観が子どもたちを釘付けにした作品。

11月16日(水)独占配信スタート。

チャイナマネー、ハイテク株、パンデミックなど最新トピック満載でパワーアップした、世界経済を揺るがす金融戦争の裏側を描くサスペンス。イタリアの株式トレーダーであるグイド・マリア・ブレラが2008年のリーマン・ショックからインスピレーションを得て執筆した小説をドラマ化したシーズン1のその後を描く物語。

主演のイタリア人俳優アレッサンドロ・ボルギ(『SUBURRA −暗黒街 −』)、パトリック・デンプシー(『グレイズ・アナトミー』『魔法にかけられて2』の配信公開が控える)が前作から引き続き出演する。新型コロナウイルスや、5Gなど最新の事柄も交えたストーリー展開となっている。

