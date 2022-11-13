¥¢¥È¥à´á¶ñ¤¬Çã¼ý¡¢Êª¸ì¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡¡»³ºê¸¿Í¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù¤Ë»³ºêÅØ¡¢ËãÀ¸Í´Ì¤¡¢²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤é½Ð±é
¡¡»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ê¤³¡Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤Ï¡¢Íè½µ11·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤«¤éÂèÆó¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÆáÍ³Â¾¡Ê»³ºê¡Ë¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Ê¥²¡¼¥à³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿ÍÊªÌò¤Ç»³ºêÅØ¡¢ËãÀ¸Í´Ì¤¡¢²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡ÙÂè5ÏÃ¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥²¡¼¥à´°À®¤âÇä¤ê¾å¤²¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡¡¤½¤³¤Ø1ÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ã¤Å·ºÍ¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¤¬µðÂç»ñËÜ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢µÓËÜ²È¡¦¿À¿¹ËüÎ¤¹¾¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ËÜÆü11·î13ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÆáÍ³Â¾¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥²¥Ã¥Á¥ã¥ê¥í¥Ü¡×¤¬¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¥²¡¼¥à¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¢¥È¥à´á¶ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç´î¤Ö¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢ºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡ÖSAGAS¡×¤Ë¥¢¥È¥à´á¶ñ¤¬Çã¼ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè½µ11·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤«¤é¤ÎÂèÆó¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÆáÍ³Â¾¤¿¤Á¤¬¥²¡¼¥à¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¶½ÄÅ¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¤È¤Î°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤ÏÀ¯³¦¤ä°Û¶È¼ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÁý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥²¡¼¥à¶È³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤â¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË21»þÊüÁ÷¡£¢¨»³ºê¸¿Í¡¢»³ºêÅØ¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ