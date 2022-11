フルート奏者のCocomiとモデルで女優のKoki,が13日未明に揃ってインスタグラムを更新。父・木村拓哉の50歳の誕生日を祝福した。

【写真】Koki 「自慢のお姉ちゃん」Cocomiの誕生日祝福 幼少期の2ショットを公開

木村の誕生日でもある13日に日付が変わると、まずはKoki,がインスタグラムを更新。「Happy Birthday to the best dad in the World」というコメントとともに、木村との複数の2ショットを投稿。乳児期のKoki,にキスをする木村の姿や、Cocomiが撮影した現在のKoki,と木村の2ショットなどが披露されている。投稿の中でKoki,は「いつも本当にありがとう! トトの娘に生まれてこれて本当に幸せです」とつづっている。

その後、Cocomiもインスタグラムを更新。ソファでお互いにもたれかかりながらカメラを見つめるプライベート感満載の2ショットや、洋服姿の木村と着物姿のCocomiの2ショット、さらにCocomiの頬に木村が手を置くユーモラスな2ショットも公開。投稿の中でCocomiは「ベストフレンド父上のお誕生日でございます。50歳!このままいっちゃってくださいな」とコメントしている。

引用:「Cocomi」インスタグラム(@cocomi_553_official)「Koki,」インスタグラム(@koki)